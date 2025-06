Algérie: Merad supervise la mise en service du dispositif aérien de lutte contre les incendies de forêt

Alger — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad a supervisé, dimanche à l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger, la mise en service du dispositif aérien de lutte contre les incendies de forêt pour l'été 2025.

Dans le cadre des préparatifs de la saison de lutte contre les incendies de forêt pour l'année 2025, tous les moyens et équipements nécessaires à l'intervention rapide en cas de départ de feu ont été mobilisés, dont 12 avions bombardiers d'eau de type AT 802 pour une intervention rapide et efficace en matière de lutte contre les incendies de forêts, affrétés en prévision de l'été 2025, a affirmé M. Merad dans une déclaration à la presse, en présence du Directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlef, du Directeur général de la Sûreté nationale, M. Ali Badaoui et du PDG du groupe Sonatrach, M. Rachid Hachichi.

Outre ces douze (12) avions mis en service ce jour, la Direction générale de la Protection civile dispose de six (06) hélicoptères, de deux (02) avions de reconnaissance, d'hélicoptères et d'avions bombardiers d'eau de grande capacité relevant de l'Armée nationale populaire (ANP), a ajouté le ministre, saluant la mobilisation de 65 colonnes mobiles de la Protection civile, composées de 3770 agents et 650 camions d'intervention.

Dans ce cadre, M. Merad a mis en avant le rôle important des citoyens, particulièrement ceux résidant à proximité des forêts et des régions montagneuses, pour signaler tout départ de feu, aux parties concernées en vue d'une intervention rapide.

Lors d'une présentation faite au ministre concernant le plan opérationnel de lutte contre les risques liés aux incendies de forêt, les avions bombardiers d'eau seront répartis à travers les aéroports d'Alger, Mostaganem, Béjaïa et Annaba. Toutefois, cette répartition reste modifiable en fonction des besoins opérationnels.

Cette année, le dispositif de lutte contre les incendies bénéficie d'innovations techniques importantes, dont une technologie avancée de surveillance pour la détection rapide des incendies, ainsi que des avions de reconnaissance capables de détecter les départs de feu. Les avions bombardiers d'eau de grande capacité viennent en appui des efforts de maitrise des incendies les plus redoutables, notamment ceux inaccessibles par voie terrestre.