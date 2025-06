Algérie: Communiqué du Conseil des ministres

Alger — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés portant notamment sur la création de deux instances nationales chargées de l'importation et de l'exportation, ainsi qu'au rapport d'étape sur l'état d'avancement du processus de numérisation, indique un communiqué du Conseil des ministres dont voici la traduction APS :

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés portant notamment sur la création, l'organisation et le fonctionnement de deux instances nationales chargées de l'importation et de l'exportation, ainsi qu'au rapport d'étape sur l'état d'avancement du processus de numérisation.

Après présentation, par Monsieur le Premier Ministre, des activités du Gouvernement au cours des deux dernières semaines et suite aux interventions de Mesdames et Messieurs les ministres sur les projets de lois et les exposés, Monsieur le président de la République a donné les instructions, directives et orientations suivantes :

- Le Conseil des ministres a approuvé la révision des statuts particuliers et des régimes indemnitaires des intendants dans les secteurs de l'Éducation nationale, de la Santé et de l'Enseignement supérieur.

Concernant les deux instances d'organisation et de gestion de l'exportation et de l'importation :

- Monsieur le président de la République a ordonné le report de la présentation y afférente afin d'enrichir davantage les textes et mécanismes juridiques de ces deux instances qui doivent être étudiés avec une haute précision, et être valables pour les décennies à venir et adaptés aux mécanismes internationaux.

- Monsieur le président de la République assurera personnellement le suivi et l'accompagnement de la création de ces deux instances, à travers la tenue d'une réunion ministérielle restreinte, dans les prochains jours, en vue de rompre définitivement avec les dérives ayant entaché, par le passé, des organismes qui étaient directement en charge des opérations d'importation.

- Nécessité d'une coordination totale entre le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, les banques, la Banque centrale et les Douanes, en vue de garantir un contrôle intelligent, ciblé et efficace à même de protéger la production nationale et d'orienter les importations selon les besoins nationaux essentiels.

- Définir des spécifications précises pour les importateurs et les exportateurs dans les textes régissant ces deux instances, en veillant à organiser et à réglementer l'importation.

- Créer de nouveaux mécanismes de régulation des importations, dont des centrales d'achat, permettant d'avoir une vision plus claire des opérations d'importation.

- Tenir compte pleinement de la spécificité et du volume de la production nationale, comme indicateur économique fondamental, en identifiant minutieusement les ressources à importer pour nécessité économique vitale.

- Le président de la République a chargé le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations d'établir des normes purement algériennes que tous les opérateurs économiques importateurs doivent respecter, quels que soient les produits à importer.

Concernant l'acquisition de tablettes numériques et de leurs accessoires pour les écoles primaires :

- Le président de la République a souligné que ces outils technologiques visent à alléger le poids des cartables de nos élèves et à remédier aux difficultés pédagogiques liées aux méthodes d'enseignement traditionnelles.

- Monsieur le président a ordonné de veiller à assurer un taux d'intégration algérien d'au moins 70% pour les tablettes numériques destinées aux écoles primaires, et ce, avec la participation d'entreprises algériennes expérimentées et de start-up.

- La généralisation de la technologie des tablettes numériques dans les établissements éducatifs doit constituer une opportunité concrète pour l'émergence des start-up ayant démontré leur compétence dans ce domaine, afin qu'elles puissent se positionner sur le marché et contribuer au développement de l'économie nationale avec des compétences algériennes.

Concernant le projet de plan national autisme :

- Monsieur le président de la République a ordonné la création d'un centre national et d'annexes régionales pour la prise en charge des enfants atteints d'autisme, afin qu'ils puissent bénéficier d'un encadrement pédagogique et d'une prise en charge optimale.

- Il a également ordonné de veiller, dans le cadre des programmes pédagogiques, à ce que cette catégorie ne soit pas affectée psychologiquement par l'éloignement des parents durant les périodes de prise en charge au sein de ces centres.

Au terme de la réunion, le Conseil des ministres a approuvé des décrets et des décisions portant nominations et fins de fonctions dans des postes supérieurs de l'Etat.