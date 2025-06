Burkina Faso: 77e journée internationale des casques bleus - Le pays rend hommage aux « soldats de la paix »

En collaboration avec le système des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur Karamoko Jean Marie Traoré, a présidé la cérémonie commémorative de la 77e Journée internationale des casques bleus, vendredi 30 mai 2025, à Ouagadougou.

Le monde entier a rendu hommage aux casques bleus des Nations unies, ce vendredi 30 mai 2025. A Ouagadougou, le gouvernement a organisé une journée commémorative pour saluer la bravoure et le dévouement des soldats de maintien de la paix via le monde. Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, qui a présidé la cérémonie commémorative de la 77e journée internationale des casques bleus, a indiqué qu'« en dépit des défis actuels, le Burkina Faso demeure fidèle à ses valeurs d'hospitalité, de solidarité de courage, et s'est toujours tenu aux côtés de la communauté internationale, même si des réajustements ont été opérés ».

Il a fait savoir que le Burkina Faso est présent sur le théâtre des opérations onusiennes notamment avec son contingent de gardes de sécurité pénitentiaire. Et, le chef de la diplomatie burkinabè de saluer l'engagement des soldats burkinabè aux côtés d'autres nations éprouvées par des conflits qui contribuent à protéger les plus vulnérables et à semer les graines d'une paix durable. Pour le chef de la diplomatie burkinabè, les soldats de maintien de la paix sont « des sentinelles de l'espoir, les gardiens de la dignité humaine, même dans les recoins les plus sombres de la planète ». Le thème de la 77e commémoration qui est :

« L'avenir du maintien de la paix », est interpellateur, selon Karamoko Jean Marie Traoré, au regard de la complexité des conflits contemporains.

Le mérite des autorités burkinabè reconnu

« Les casques bleus évoluent aujourd'hui dans des environnements marqués par des attaques terroristes asymétriques, des défis politiques et humanitaires

inédits », a-t-il précisé, avant d'ajouter que compte tenu de la situation actuelle, les Nations unies doivent prendre en compte cette réalité pour la réussite des missions. « Les mandats des missions de maintien de la paix doivent être réalistes et conçus en concertation avec les pays concernés de sorte à renforcer les capacités locales et non les étouffer ; les décisions concernant les mandats des missions doivent être prises avec les pays contributeurs et les Etats hôtes, dans un esprit d'équité et de respect mutuel », a-t-il soutenu.

La coordinatrice résidente du système des Nations unies, Carol Flore-Smereczniak, qui a livré le message du Secrétaire général de l'ONU, a indiqué qu'il est nécessaire d'adapter les opérations de maintien de la paix à un monde en constante évolution, marqué par des défis complexes tels que le terrorisme, la désinformation, la crise climatique et la criminalité transnationale. « La paix n'est pas un acquis, elle est un effort collectif, quotidien, qui commence avec chacun de nous », a indiqué la coordonnatrice résidente du système des Nations unies.

Saluant le mérite des autorités burkinabè, Carol Flore-Smereczniak, a rendu hommage à ces milliers de soldats burkinabè ayant servi dans les opérations de la paix depuis les années 1991.