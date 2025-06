Niger: Le Président Tiani dénonce un « repeuplement terroriste » par des puissances étrangères

Face à la situation sécuritaire dans l'espace de l'Alliance des Etats du Sahel (AES), le Président du Niger, le général Abdourahamane Tiani, encourage les populations de l'espace confédéral à rester fières des efforts accomplis par les Forces de défense du Burkina, du Mali et du Niger pour endiguer le terrorisme. Le Président Tiani a dévoilé sur les antennes de la télévision nationale de son pays, le modus operandi utilisé par les « puissances occidentales pour assurer le repeuplement terroriste » de l'espace AES.

« Face à la débâcle que connaissent leurs supplétifs, des tirailleurs d'un autre âge, ils ont transféré 400 combattants de l'Etat islamique en Afrique de l'ouest, ISWAP comme ils l'appellent pompeusement, dans le triangle Burkina-Niger-Mali. Cela s'est passé du 21 au 24 avril 2025.

Un deuxième lot de 350 combattants de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest qui n'a rien d'islamique, car ce sont des mercenaires, a été transféré dans le Nord du Bénin qui est actuellement abandonné par les forces armées béninoises, sous prétexte de créer une profondeur stratégique », a-t-il déclaré. Pour le chef de l'Etat nigérien, ce dernier mouvement n'est qu'une inspiration française pour laisser la voie libre à tous les malveillants de s'en prendre exclusivement aux pays de la Confédération.

Des pays occidentaux, a-t-il précisé, ont fourni des « moyens colossaux » aux terroristes dans le lit du lac Tchad, car, a-t-il poursuivi, « comme ils l'ont dit, nous voulons que vous interveniez parce que nous ne pouvons pas intervenir directement étant donné que certaines puissances ne nous laisseraient pas faire ». Selon le général Tiani, le mandat que les combattant de l'ISWAP et de Boko Haram ont reçu est d'en finir avec les pays de la Confédération en commençant par le Niger.

« Exprimez vos besoins qu'ils soient financiers, matériels ou en ressources humaines et vos voeux seront exaucés. C'est le message qu'il leur ont transmis le 15 mars 2025 lors d'une rencontre à laquelle a participé la délégation française, la délégation américaine et une autre délégation qui intervenait au nom de la Grande Bretagne et certains pays de l'Union européenne en plus d'un Africain, particulièrement un ouest africain », a-t-il détaillé.

Le Président Abdourahamane Tiani a donc encouragé les peuples de l'AES à être fiers des efforts consentis par les Etats, à travers leurs Forces de défense et de sécurité, pour contrôler la situation et endiguer le terrorisme. « C'est pour dire que ces puissances néocoloniales, impérialistes n'ont pas lésiné sur les moyens pour nous déstabiliser.

Si nous résistons, si nous tenons, malgré les difficultés évidentes, financièrement, économiquement de nos trois Etats, c'est un effort indéniable », a-t-il martelé. Pour lui, la Force unifiée de la Confédération est une réalité et a démontré ses preuves sur le terrain contrairement à la Force en attente de la CEDEAO. « Les populations de l'espace confédéral AES, et au-delà les Africains, doivent être fiers des efforts qui sont en train d'être consentis contre l'impérialisme occidental malgré l'intensification des actions de déstabilisation contre nos pays et le tapage médiatique qui nous promet l'apocalypse », a-t-il lancé.