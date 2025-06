Afrique: Postes de décision et équité - Le Réseau des femmes leaders africaines redéfinit les règles du jeu

En marge des Assemblées Annuelles de la Banque Africaine de Développement (BAD), une rencontre stratégique majeure du Réseau des Femmes Leaders Africaines - Coalition du Secteur Privé (AWLN-PSC) s'est déroulée, le 27 mai 2025, la salle Bouaké du Sofitel Hôtel Ivoire. Et ce, relativement à l'adoption d'une feuille de route 2025-2026 ambitieuse, plaçant le leadership féminin au coeur du développement économique du continent, rapporte un communiqué de presse dudit réseau.

Mobilisant une pluralité d'acteurs - femmes influentes, cheffes d'entreprise, partenaires techniques, bailleurs de fonds, représentants de la jeunesse et du gouvernement - cette réunion de haut niveau a donné un nouveau souffle à la dynamique de promotion des femmes dans le secteur privé africain.

Dans son intervention, Mme Hafou TOURÉ, Co-Présidente de l'AWLN-PSC, a levé le voile sur une feuille de route articulée autour de trois axes majeurs : la visibilité des femmes leaders, leur montée en compétences et leur accès aux postes de décision, ainsi que l'engagement du secteur privé à travers des actions concrètes et mesurables. « Les femmes africaines sont prêtes. Elles sont compétentes, elles sont innovantes. Elles transforment notre continent. Notre mission est de les accompagner jusqu'aux plus hauts niveaux de décision », a-t-elle déclaré.

Mme Sefora KODJO, Présidente d'AWLN Côte d'Ivoire, a, pour sa part, exprimé son espoir de voir cette initiative marquer un tournant décisif pour le leadership féminin africain, saluant l'engagement collectif autour de cette vision.

La BAD, représentée par Mme Yacine FAL, a apporté un soutien de taille à la coalition. Elle a rappelé que si les femmes représentent 65 % de la main-d'oeuvre agricole africaine, elles restent encore trop peu visibles dans les organes de gouvernance. « Promouvoir le leadership féminin n'est pas une simple cause morale, c'est un impératif économique et stratégique », a-t-elle affirmé, appelant à intégrer cette priorité dans les politiques publiques et régionales.

Un message fortement appuyé par Mme Myss Belmonde DOGO, Ministre ivoirienne de la Cohésion nationale, qui a souligné que l'autonomisation des femmes est un gage de paix, de prospérité et d'avenir pour l'Afrique.

« Construisons des écosystèmes où chaque femme peut rêver, créer, diriger et réussir », a-t-elle lancé avec conviction.

Moment fort de la journée : la signature d'un Protocole d'Accord (MoU) entre l'AWLN, représentée par sa co-fondatrice S.E. Mme Bineta DIOP, et la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA), représentée par Dr Fahad AL-DOSSARI. Ce partenariat, salué par Mme Joyce Mends-Cole, directrice exécutive de l'AWLN, promet de renforcer l'impact des actions en faveur de l'autonomisation économique des femmes.

Un panel de haut niveau a ensuite abordé la thématique de l'accès des femmes aux postes exécutifs. Dirigeantes et expertes y ont partagé parcours inspirants, bonnes pratiques et recommandations concrètes pour briser le plafond de verre qui persiste encore dans les sphères décisionnelles.

Pour terminer, Mme Danièle SASSOU NGUESSO, Co-Présidente de l'AWLN Congo, a lancé un appel à l'action pour structurer des mécanismes durables d'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin.

Il faut noter qu'avec la présence remarquée de la co-fondatrice du réseau, S.E. Mme Bineta DIOP, cette rencontre aura marqué un pas décisif vers la concrétisation d'un secteur privé africain véritablement inclusif, où les femmes joueront un rôle moteur dans le développement du continent.