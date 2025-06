Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, assurera personnellement l'accompagnement de la création des deux instances d'organisation et de gestion de l'exportation et de l'importation, à travers la tenue d'une réunion ministérielle restreinte, dans les prochains jours, a indiqué dimanche un communiqué du Conseil des ministres.

Concernant les deux instances d'organisation et de gestion de l'exportation et de l'importation, le président de la République a ordonné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée, "le report de la présentation y afférente afin d'enrichir davantage les textes et mécanismes juridiques de ces deux instances qui doivent être étudiés avec une haute précision et être valables pour les décennies à venir et adaptés aux mécanismes internationaux", précise le communiqué.

A cet égard, le président de la République "assurera personnellement le suivi et l'accompagnement de la création de ces deux instances, à travers la tenue d'une réunion ministérielle restreinte, dans les prochains jours, en vue de rompre définitivement avec les dérives ayant entaché, par le passé, des organismes qui étaient directement en charge des opérations d'importation", ajoute la même source.

Le président de la République a également souligné "la nécessité d'une coordination totale entre le ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, les banques, la Banque centrale et les Douanes, en vue de garantir un contrôle intelligent, ciblé et efficace à même de protéger la production nationale et d'orienter les importations selon les besoins nationaux essentiels".

Il a, en outre, ordonné de "définir des spécifications précises pour les importateurs et les exportateurs dans les textes régissant ces deux instances, en veillant à organiser et à réglementer l'importation" et de "créer de nouveaux mécanismes de régulation des importations, dont des centrales d'achat, permettant d'avoir une vision plus claire des opérations d'importation".

Le président de la République a en outre ordonné de "tenir compte pleinement de la spécificité et du volume de la production nationale, comme indicateur économique fondamental, en identifiant minutieusement les ressources à importer pour nécessité économique vitale".

Aussi, le président de la République a-t-il chargé le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations d"'établir des normes purement algériennes que tous les opérateurs économiques importateurs doivent respecter, quels que soient les produits à importer", selon le communiqué.