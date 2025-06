Algérie: Des activités variées organisées à l'Ouest du pays à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance

Oran — Plusieurs activités culturelles, artistiques, récréatives et solidaires ont été organisées, dimanche dans les wilayas de l'Ouest du pays pour célébrer la Journée mondiale de l'enfance, coïncidant avec le 1er juin de chaque année.

A Oran, le programme a débuté par une cérémonie organisée au siège de la wilaya, en présence des autorités locales, alors que le centre psychopédagogique d'Arzew a également accueilli des représentations théâtrales et artistiques, des chants et une distribution de cadeaux, en présence d'enfants issus de trois centres spécialisés pour personnes inadaptés et aux besoins spécifiques.

Des activités diverses ont également été organisées dans les centres de l'enfance relevant du secteur de l'action sociale et de la solidarité.

La maison de la culture et des arts "Zeddour Brahim El Kacem d'Oran a quant à elle, abrité la 2e édition du Salon local de l'enfant pour les arts plastiques sous le slogan "Moi, en couleurs", visant à mettre en valeur les talents artistiques des enfants. L'initiative a été portée par l'atelier de dessin pour enfants de cette maison de la culture, en collaboration avec l'association de jeunesse "Printemps de l'art".

A Mascara, le wali Fouad Aïssi, accompagné des autorités locales civiles et militaires, a supervisé les célébrations dans la forêt "Ezzegour" de la commune d'El Mamounia, où des activités culturelles, artistiques, environnementales et solidaires ont été organisées au profit de 2.000 enfants, notamment des zones rurales et des structures spécialisées (centres psychopédagogiques, foyers de jeunes, entre autres).

Ces activités ont porté sur des ateliers de dessin, de contes, de lecture, de travaux manuels, des concours intellectuels, des expositions de livres pour enfants, des dessins réalisés par des enfants, ainsi que des spectacles ludiques. Des fauteuils roulants ont été remis à 12 enfants et des élèves méritants aux besoins spécifiques, ainsi que des lauréats des différents concours honorés.

A Tlemcen, le Musée public national de la calligraphie islamique a mis en place un programme de deux jours comprenant des ateliers ludiques, éducatifs et artistiques, ainsi que des spectacles pour enfants, notamment ceux aux besoins spécifiques. Parmi les activités figurent un atelier de dessin et de calligraphie sur argile encadré par l'artisane Fouzia Kalkoul du village de Bider (commune de M'sirda Fouaga, célèbre pour sa poterie), et un atelier de calligraphie en mosaïque dirigé par l'artiste Nadia Briksi de Tlemcen.

Dans la wilaya d'El Bayadh, le secteur de la culture a proposé des représentations théâtrales et récréatives, ainsi que des ateliers de dessin et de lecture dans les centres culturels et de jeunesse, avec la participation de plusieurs associations culturelles locales et nationales.

La bibliothèque principale de lecture publique "Chahid Errak El Hadj" a également organisé des expositions de livres et de dessins d'enfants, des travaux manuels, des ateliers de dessin, de calligraphie et de conte, ainsi que divers concours intellectuels.

A Tissemsilt, les festivités ont été marquées par la visite du wali Fethi Bouzaid, accompagné des autorités civiles, militaires et de représentants de la société civile, aux enfants hospitalisés à l'hôpital mère-enfant du chef lieu de wilaya, au cours de laquelle des cadeaux et des jouets leur ont été remis.

Des expositions de livres pour enfants ont aussi été organisées par les directions locales de la jeunesse et des sports, de l'action sociale et de la solidarité dans le quartier El Merdjah à Tissemsilt, en plus d'activités culturelles et artistiques proposées par la maison de la culture "Mouloud Kacem Naït Belkacem" et l'association des animateurs de centres de vacances et de loisirs.

Le directeur de la Maison de la culture, Abdeljalil Koudeddi, a indiqué que le programme destiné aux enfants dans la wilaya se poursuivra jusqu'au 5 juin, avec des activités, notamment un concours de la meilleure recherche de sensibilisation sur les dangers d'Internet, une exposition sur les fléaux sociaux, et d'autres sur les travaux manuels et les arts plastiques réalisés par des enfants.

Enfin, à Tiaret, la forêt du Radar sur les hauteurs du chef-lieu de la wilaya a accueilli des spectacles récréatifs, des jeux traditionnels (kermess), des ateliers de dessin et d'embellissement de l'environnement. Une campagne de sensibilisation à la propreté a été lancée à cette occasion.

Les autorités locales ont également supervisé la réouverture de la piscine olympique du 8 Mai à Tiaret, après sa réhabilitation.