Algérie: Journée mondiale de l'enfance - Le Commandement de la Garde républicaine organise des portes ouvertes au profit des enfants aux besoins spécifiques

Alger — Le Commandement de la Garde républicaine au niveau du 11e Régiment de cavalerie et d'escorte "Chahid Yahouni Bachir" a organisé dimanche à Alger des portes ouvertes au profit des enfants aux besoins spécifiques, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'enfance, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

L'organisation de ces portes ouvertes interviennent "en exécution du plan de communication de l'année 2024-2025, approuvé par Monsieur le Général d'Armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), et dans le cadre des traditions humanitaires caractérisant le Commandement de la Garde républicaine et les différentes composantes de l'ANP, veillant à valoriser et renforcer le lien entre l'Armée et sa Nation, et vu l'importance qu'accorde le Haut Commandement aux différentes catégories de la société, notamment celle des enfants aux besoins spécifiques, et en célébration de la Journée mondiale de l'enfance qui coïncide avec le premier juin de chaque année", précise la même source.

"Le Général-major Commandant de la Garde républicaine par intérim a présidé la cérémonie des portes ouvertes au profit des enfants aux besoins spécifiques, le 1 juin 2025, au niveau du 11e Régiment de cavalerie et d'escorte « Chahid Yahouni Bachir » afin d'apporter la joie et la gaieté aux coeurs des enfants, à travers le suivi d'un traitement psychothérapeutique par l'équitation, dont les études ont prouvé son efficacité, d'autant plus qu'il consolide chez l'enfant la confiance en soi, ce qui lui permet de s'intégrer au sein de la société", ajoute le communiqué.

Le programme de cette activité a comporté "l'organisation de plusieurs ateliers, à savoir, l'atelier de coloriage et de musique, l'atelier de montée à cheval, l'atelier de l'équithérapie, en plus des exhibitions équestres et une visite à l'écurie".

Durant cette activité de communication, le Commandement de la Garde républicaine "a valorisé cette réussite à plusieurs niveaux, mettant à disposition l'ensemble des moyens humains et matériels", souligne le communiqué.

A l'issue, un déjeuner a été préparé à l'honneur des enfants aux besoins spécifiques et leurs accompagnateurs et des cadeaux symboliques leur ont été offerts avec la prise de photographies souvenirs à cette occasion, conclut le communiqué du MDN.