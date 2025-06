Algérie: Caravane médicale au profit des moudjahidine et veuves de chouhada malades

Batna — Le coup d'envoi d'une caravane médicale au profit des moudjahidine et veuves de chouhada malades immobilisés a été donné dimanche à Batna à l'initiative du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit en présence de cadres centraux de ce ministère et du wali de Batna, Mohamed Benmalek.

Cette caravane encadrée par des médecins de plusieurs spécialités et des paramédicaux à leur disposition des ambulances équipées effectuera pendant trois jours des visites médicales à domicile au profit de cette catégorie pour s'enquérir de leurs situations sanitaires, selon les explications données à l'occasion.

L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune dans son volet relatif à la prise en charge sanitaire de la catégorie des moudjahidine et des ayants-droit et des directives du ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a affirmé la directrice locale du secteur, Nawal Boukhabia.

La caravane composée de quatre groupes se rendra aux 21 daïras de la wilaya, selon la même source qui a précisé que des consultations médicales spécialisées seront assurées à tous les concernés.

Le coup de départ de cette caravane qui touchera l'ensemble des wilayas du pays a été donné à partir de Batna au regard de sa symbolique historique, ont affirmé des cadres du ministère de tutelle.