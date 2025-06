Mali: La Banque mondiale soutient la connectivité et la résilience des infrastructures routières au pays

communiqué de presse

WASHINGTON — La Banque mondiale a approuvé un crédit de l'Association Internationale de Développement (IDA) d'un montant de 219.8 millions de dollars (environ 133 milliards F CFA) pour soutenir le Mali dans l'amélioration de la connectivité résiliente au climat des corridors routiers prioritaires du pays.

Le Programme d'amélioration de la connectivité et la résilience des infrastructures routières (Mali Nafa Soro Siraw, Mali-NSS) réhabilitera et modernisera le tronçon Diéma-Sandaré, long de 137,7 km, du Corridor Bamako - Dakar par le Nord aux normes de résilience climatique. Il financera également la réhabilitation des aménagements annexes et hydrauliques le long des routes et pistes rurales dans les régions de Nioro et Kayes, autour de la zone d'influence du tronçon Diéma-Sandaré. Enfin, le projet renforcera les agences routières nationales par le biais d'un renforcement des capacités et d'investissements dans les institutions publiques.

« La remise en état des tronçons détériorés améliorera la capacité d'adaptation du réseau routier national dans son ensemble, compte tenu de l'importance cruciale du Corridor Bamako - Dakar pour la connectivité. » a déclaré Clara de Sousa, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali. « Grâce à cette nouvelle opération, des infrastructures routières de meilleure qualité, plus sûres et résilientes au climat amélioreront l'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux marchés ; elles permettront également l'accès aux opportunités économiques, en particulier pour les femmes et les jeunes filles. »

Le projet bénéficiera indirectement à un million d'habitants situés dans un rayon de 150 km le long de la route. Les bénéficiaires directs sont les usagers de la route et les populations proches des routes rénovées et entretenues. Le projet réduira également la durée des trajets et les coûts de transport pour les usagers de la route.