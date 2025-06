Cameroun: La CICA-RE émarge en hausse - Un chiffre d'affaires en augmentation de 16% en 2024

La Compagnie Commune de Réassurances des États membres de la CIMA (CICA-RE) respire la bonne santé financière.

De gauche à droite Monsieur Karim DIARASSOUBA Directeur général de la CICA RE et Madame Aboui Antoni Marie Jubilaire, présidente du Conseil d'Administration

Après un huis-clos qui a duré près de dix tours d'horloge, la 157ème session du Conseil d'administration qui s'est tenu le samedi 31 mai 2025, a livré son verdict consacrant l'arrêté des comptes de l'exercice 2024.

La presse qui attendait les annonces fortes sorties des résolutions sorties d'intense échanges entre administrateurs, a découvert un bilan largement positif de la CICA-RE.

Mme Aboui Antoni Marie Jubilaire, Présidente du Conseil d'Administration de la CICA-RE a livré à la presse la quintessence des délibérations du conseil, notamment en ce qui concerne le rapport d'activité de la direction générale, du commissaire aux comptes et des différents comités spécialisés. C'est ainsi qu'il se dégage selon elle, une augmentation du chiffre d'affaires de la compagnie de 16 %.

Il passe donc de 117 milliards à 136 milliards de F Cfa et les résultats positifs progressent de 10 milliards à 11 milliards 200 millions de F Cfa. Cette manne financière représente l'ensemble des résultats agrégés obtenus dans la zone CIMA et en dehors.

Ces résultats seront soumis à l'appréciation de l'Assemblée générale ordinaire en vue de la fixation du montant des dividendes à partager aux différents actionnaires.

Ceci fait dire à la PCA que "la CICA-RE se porte bien. Elle honore ses engagements, paye ses sinistres. La preuve, les résultats que je viens d'exposer , montrent à juste titre que la CICA-RE bénéficie jusqu'à présent d'une bonne solidité financière".

A l'origine de ces facteurs de performance, il ya un ensemble d'éléments notamment, des hommes et des femmes qui, au quotidien, travaillent au niveau de la direction générale et également les orientations avisées du Conseil d'administration, que la direction générale se charge de mettre en oeuvre sous la supervision bienveillante dudit Conseil.

La branche incendie, qui présente un énorme potentiel sort du lot dans ces performances. Pour redorer l'image du secteur, la CICA-RE se penche beaucoup sur les actions traditionnelles, c'est-à-dire une approche de proximité à travers des formations. Une session est d'ailleurs prévue dans ce sens avant l'Assemblée générale ordinaire.

La compagnie, au-delà de ces formations, fait le tour des différents marchés de la zone et même au-delà de la zone, pour vendre l'image de la CICA-RE, ses différents produits, pour d'une part, montrer ses résultats, sensibiliser les différents acteurs sur les différentes réglementations, et d'autre part montrer les conduites à suivre, pour pouvoir être indemnisés à temps et dans les délais.

A la suite de la PCA , M. Karim DIARASSOUBA , directeur général de la CICA-RE est revenu sur les difficultés auxquelles est confrontée la réassurance des États Membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA)., notamment la propension pour chaque État à mettre en place sa société nationale de réassurance au détriment de la CICA-RE. Si on y ajoute l'arrivée de beaucoup d'internationaux qui investissent la zone CIMA la compétition devient de plus en plus difficile.

Pour rappel, la CICA-RE est une Institution Internationale à Gestion Commerciale créée en 1981 par les 12 Etats Membres de la zone Franc de l'époque que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République Centrafricaine, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

Aux côtés des États membres fondateurs,figurent désormais dans l'actionnariat de la CICA-RE 64 Compagnies d'Assurances et de Réassurance, ainsi que quatre Institutions Financières (Banque Africaine de Développement - BAD, Banque Ouest Africaine de Développement - BOAD, Caisse Nationale de Prévoyance Sociale - CNPS de Côte d'Ivoire et Fonds de Solidarité Africain - FSA).