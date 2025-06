Afrique: CAN Féminine 2024 - Le profil de l'Algérie

Comment l'équipe s'est qualifiée

L'Algérie a obtenu sa qualification pour la CAN Féminine CAF TotalEnergies 2024 en franchissant deux tours éliminatoires. Au premier tour, les Algériennes ont affronté l'Ouganda, s'imposant 2-1 à l'extérieur et faisant match nul 1-1 à domicile, pour un score cumulé de 3-2. Au second tour, elles ont dominé le Burundi avec une victoire 5-1 à l'aller à Alger et 1-0 au retour à Bujumbura, portant le score cumulé à 6-1.

Historique à la Coupe d'Afrique des Nations Féminine

L'équipe nationale féminine d'Algérie prend part en 2024 à sa sixième phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine. Malgré cette régularité, les Vertes aspirent toujours à franchir un cap et à s'affirmer durablement parmi les grandes nations du continent. Jusqu'à présent, elles n'ont jamais réussi à dépasser le premier tour.

Joueuses à suivre

Marine Dafeur

Défenseure expérimentée évoluant au FC Fleury 91 en France, Marine Dafeur apporte sa solidité défensive et son expérience du haut niveau. Formée en France, elle a rejoint la sélection algérienne en 2023 et s'est rapidement imposée comme un pilier de la défense.

Lina Boussaha

Milieu de terrain offensive, Lina Boussaha évolue au club saoudien d'Al-Nassr. Ancienne joueuse du Paris Saint-Germain, elle a rejoint la sélection algérienne en 2023. Son expérience européenne et sa créativité au milieu de terrain sont des atouts majeurs pour l'équipe.

Le sélectionneur : Farid Benstiti

L'équipe est dirigée par Farid Benstiti depuis 2023. Ancien entraîneur du Paris Saint-Germain féminin, il apporte son expérience du haut niveau européen. Sous sa direction, l'Algérie a montré des signes de progression, notamment en se qualifiant pour la CAN 2024 après une absence lors des deux dernières éditions.

Ambitions et analyse du groupe

L'Algérie est placée dans le Groupe B, aux côtés du Nigeria, de la Tunisie et du Botswana. Le Nigeria, onze fois champion d'Afrique, est le favori du groupe. La Tunisie, avec une équipe en progression, et le Botswana, surprenant demi-finaliste en 2022, représentent des défis sérieux. Le sélectionneur Farid Benstiti estime que le tirage est favorable et que l'Algérie a une réelle chance de se qualifier pour les quarts de finale.