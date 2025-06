Cote d'Ivoire: Abengourou - Vers un développement urbain maîtrisé grâce au Plan d'Urbanisme de Détail

La commune d'Abengourou franchi une étape importante dans son développement urbain avec l'organisation, le mercredi 28 mai, de l'atelier de restitution et de validation de son Plan d'Urbanisme de Détail (PUd). Une rencontre décisive qui a réuni autorités administratives, élus locaux, techniciens, représentants d'associations et populations locales autour d'un objectif commun : penser et construire ensemble la ville de demain.

Présidée par le sous-préfet Firmin Assi, en présence du 1er adjoint au maire, M. Banga Mian Amoikon, cette rencontre a permis d'examiner les orientations du PUd, document stratégique qui encadre l'aménagement du territoire urbain dans une logique de durabilité, de cohérence et de participation citoyenne. « Il est essentiel que nous travaillions ensemble pour répondre aux attentes de notre population », a déclaré M. Amoikon, soulignant l'importance d'une approche inclusive dans la planification urbaine.

Créer un espace de dialogue et de collaboration entre les parties prenantes, afin de présenter le contenu du PUd, recueillir les avis, et valider les choix techniques proposés, voici quelques objectifs de cette rencontre. Élaboré avec l'appui du cabinet AFRICURBA-CI, le plan vise à répondre aux enjeux actuels de développement : maîtrise de l'occupation de l'espace, amélioration des infrastructures, accessibilité aux services de base, tout en anticipant la croissance démographique.

Au terme des échanges, les participants ont salué la clarté des présentations et la qualité des propositions. Plusieurs ajustements ont été suggérés, notamment en matière de mobilité, d'assainissement et de préservation des espaces verts. « Chaque voix compte, et nous devons nous assurer que les projets proposés soient en harmonie avec les besoins réels des habitants », a insisté le 1er adjoint au maire, appelant à une appropriation du document par tous.

Le Plan d'Urbanisme de Détail constitue une boussole pour les années à venir. En posant les bases d'un urbanisme structuré, cohérent et participatif, il offre à Abengourou une opportunité de bâtir une ville plus attractive, plus résiliente et mieux organisée.