Afrique: Maladies tropicales négligées Abidjan accueille le Forum des médias africains en novembre prochain

Le Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement (REMAPSEN) a tenu le vendredi 30 mai 2025 à Abidjan une conférence de presse de lancement en présentielle et en ligne, du prochain forum des médias et des Awards prévus du 25 au27 novembre 2025 à Abidjan sur les maladies tropicales négligées.

Abidjan abritera, du 25 au 27 novembre 2025, le Forum des médias africains sur les maladies tropicales négligées (MTN). L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse tenu le vendredi 30 mai 2025. Près de 70 journalistes issus des espaces francophone, anglophone et lusophone sont attendus dans la capitale économique ivoirienne pour cette rencontre panafricaine placée sous le signe de la lutte contre les MTN.

Organisé par le Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement (REMAPSEN), l'événement se tiendra à l'hôtel Ivotel, au Plateau. Il est placé sous le parrainage des ministères ivoiriens de la Santé et de l'Environnement, ainsi que du District autonome d'Abidjan.

Le forum a pour ambition de repositionner les MTN au coeur des priorités sanitaires africaines. « Nous voulons que les journalistes jouent un rôle clé dans la sensibilisation, mais aussi dans l'incitation des décideurs et partenaires à agir, afin de parvenir à l'éradication de ces maladies d'ici 2030 », a déclaré le directeur exécutif du REMAPSEN, Coulibaly Zié Oumar.

Pour le président du conseil d'administration de REMAPSEN, Bamba Youssouf, les médias doivent être considérés comme des acteurs stratégiques de la santé publique, en capacité de traiter ces enjeux avec rigueur et responsabilité.

Placée sur le thème « Contribution des médias pour le positionnement de la lutte contre les MTN en Afrique », cette rencontre permettra aux journalistes de se former, échanger des expériences et renforcer leurs compétences, dans un contexte de crises sanitaires et environnementales de plus en plus liées.

Le programme inclut des panels d'experts, des ateliers de formation, des visites de terrain dans des centres de santé, ainsi que des activités touristiques. Un des temps forts annoncés est la Soirée des Awards, parrainée par l'ancien directeur exécutif de l'ONUSIDA, Dr Michel Sidibé qui distinguera les meilleures productions journalistiques et initiatives nationales.

L'initiative est saluée par les autorités sanitaires ivoiriennes. Renaud Agnero, représentant du ministère de la Santé et point focal communication sur les MTN, y voit une opportunité unique pour les journalistes africains : « C'est un moment fort de formation et d'échanges. »

Pour sa part, le directeur du Programme national de lutte contre les MTN (PNLMTN), Dr Norbert Djè a exprimé son enthousiasme : « Nous mettrons notre expertise au service du forum pour qu'il ait un véritable impact, notamment en zone rurale, où ces maladies continuent de sévir. »

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 1,5 milliard de personnes sont touchées par les MTN à travers le monde, dont 600 millions en Afrique subsaharienne. En Côte d'Ivoire, les pathologies les plus répandues sont notamment la filariose lymphatique, la bilharziose, l'onchocercose, le trachome, la lèpre, ou encore l'ulcère de Buruli.

Le forum bénéficie du soutien technique et financier de Speak Up Africa, Brands Of a Mission, ainsi que d'autres partenaires nationaux et internationaux mobilisés pour faire avancer la lutte contre ces maladies souvent oubliées, mais toujours actives.