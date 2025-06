Burkina Faso: Réseau des caisses populaires du Burkina - Renforcer les partenariats stratégiques pour plus d'impacts sur les communautés

La Faîtière des caisses populaires du Burkina (FCPB) a organisé une rencontre avec ses partenaires stratégiques, vendredi 30 mai 2025, à Ouagadougou. L'objectif de ce cadre d'échanges est de renforcer la collaboration avec les partenaires afin d'améliorer l'impact des Caisses populaires sur les communautés.

Le Réseau des caisses populaires du Burkina (RCPB) est un acteur de premier plan du paysage financier national et du développement socio-économique du pays des Hommes intègres. A titre illustratif, avec plus de mille employés dont 70% de femmes et ses 212 points de ventes sur tout le territoire national, le RCPB a réalisé en 2024 un encours de crédits de 131,9 milliards F CFA et un encours d'épargne mobilisé de 202,1 milliards F CFA.

Ces indicateurs de performance, la Faîtière des caisses populaires du Burkina (FCPB) les doit, non seulement à l'engagement et au professionnalisme de ses agents mais aussi à l'accompagnement de ses partenaires stratégiques. Dans l'objectif de leur rendre hommage, la FCPB a eu une rencontre d'échanges avec ses partenaires, vendredi 30 mai 2025, à Ouagadougou. L'activité tenue en ligne et en présentiel entre dans le cadre de la 20e édition de la Semaine des caisses populaires.

Au 31 décembre 2024, la Faîtière disposait de 123 partenaires. Ils sont composés, entre autres, d'entreprises, de projets et pro- grammes de développement, d'ONG, d'organisations internationales, d'as- sociations, de départements ministériels comme les ministères en charge de l'économie et de l'action humanitaire. Au cours des dix dernières années, ils ont apporté un appui direct aux membres des caisses populaires, soit en fonds de garanties, en subventions d'équilibre ou d'investissement, ou en renforcement de capacités, a souligné le directeur général adjoint de la FCPB, Innocent Somé. Ces partenaires ont contribué à diversifier les offres des Caisses populaires, desservir de nouveaux marchés, à renforcer la résilience des populations à travers des initiatives comme Teeltaba Plus, Créd'Art et YouthSart, Micro- bail, Microleasing, Micresol.

15 000 emplois directs et indirects créé

En termes chiffrés, ces pro- jets ont permis, entre autres, d'octroyer des crédits de plus de 45 milliards F CFA aux jeunes, 4,6 milliards F CFA aux producteurs agricoles, de mobiliser 7 mil- liards F CFA d'épargne auprès de jeunes, de créer 3 000 microentreprises,

15 000 emplois directs et indirects, a précisé M. Somé. Pour la directrice générale de la FCPB, Azaratou Sondo, avec autant d'impact et de contribution au développe- ment des communautés, il était indiqué que son institution marque un arrêt pour traduire sa gratitude à ceux qui, depuis des années, ont toujours accompagné les Caisses populaires dans la réalisation de leurs missions de mobilisation de l'épargne, de financement de l'économie locale et de promotion de l'inclusion financière et sociale.

« Depuis plus de cinquante ans, les Caisses populaires oeuvrent à rapprocher les services financiers des populations, à encourager l'épargne, le financement des initiatives locales et l'inclusion financière de toutes les couches défavorisées. Grâce à l'appui de partenaires

engagés comme vous, nous avons franchi des étapes importantes notamment la bancarisation des femmes et des jeunes », a-elle confié. Cette rencontre, a-t-elle poursuivi, est d'une importance stratégique capitale, car, au-delà de la reconnaissance aux partenaires, elle donne l'occasion de leur présenter la vision actualisée et la stratégie de développement du RCPB pour les années à venir, mais aussi de recevoir

leurs retours, suggestions et orientations pour renforcer ses interventions. In fine, l'objectif est de mobiliser les ressources et les énergies collectives nécessaires à l'atteinte des ambitions communes, et surtout, d'harmoniser les efforts, pour un impact plus fort, plus visible et plus durable au service des membres et des communautés, a relevé Mme Sondo.

Une institution stratégique et importante

Et dans un contexte où les défis économiques, sociaux, sécuritaires et climatiques se multiplient, la coopération entre les institutions et leurs partenaires n'est pas un luxe, mais une exigence, a-t-elle insisté. « C'est ensemble, en conjuguant expertises, ressources et engagements, a-t-elle ajouté, que nous pourrons franchir de nouveaux caps, explorer de nou- veaux modèles de services financiers accessibles et adaptés, et renforcer notre rôle en tant qu'acteur de développement local endogène et inclusif ». Tout en saluant l'important rôle que les Caisses populaires jouent

dans le développement socio-économique du Burkina Faso, les partenaires de la FCPB se sont réjouis de l'initiative de ce cadre d'échanges. « Nous tenons à féliciter le Réseau des caisses populaires pour ce qu'il fait au Burkina Faso depuis plus de 50 ans. Les Caisses populaires sont une institution stratégique et importante qui a travaillé, continue de travailler pour

l'inclusion financière, pour le développement du peuple burkinabè. Et dans ce sens, nous les encourageons à continuer et à garder cette synergie d'actions avec ses partenaires pour le bien- être du peuple burkinabè », a confié la représentante du ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Dr Ravigsida Dorcas Tien- drébéogo, par ailleurs directrice générale du Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes (FAARF).

Dans la même veine, le directeur pays de CORDAID, Lassina Sanou, a indiqué qu'il s'agit d'une importante initiative qui permet au Réseau des Caisses populaires et ses partenaires de s'asseoir autour d'une même table pour échanger afin d'harmoniser leurs interventions sur le terrain. « C'est l'occasion pour nous de discuter directement entre partenaires pour voir ce qui peut être amélioré, ajusté. A l'issue de ces échanges, nous pensons que nous trouverons les voies et moyens pour accélérer nos interventions », a-t-il conclu.