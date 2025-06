Ile Maurice: La GSEA réclame des parkings gratuits et des navettes à Port-Louis

À l'approche du Budget, la Government Services Employees Association (GSEA) monte au créneau avec une requête concrète : créer des zones de stationnement gratuites autour de Port-Louis et mettre en place un système de navettes régulières vers la capitale en semaine. L'objectif est de désengorger la capitale, d'améliorer la qualité de vie des travailleurs et d'alléger la pression sur les routes.

Dans une lettre adressée au Premier ministre, Navin Ramgoolam, la GSEA tire la sonnette d'alarme : les déplacements quotidiens en voiture deviennent un véritable cauchemar pour de nombreux Mauriciens, en particulier dans des zones névralgiques comme Port-Louis et Ébène. L'association, qui se positionne comme un partenaire social responsable, appelle le gouvernement à considérer deux mesures phares dans le Budget à venir, notamment d'identifier des espaces de parking gratuits en périphérie de la capitale pour accueillir les véhicules des usagers quotidiens et mettre en place un système de navettes régulières les jours de semaine, depuis ces parkings vers la capitale.

Les bénéfices attendus sont nombreux, selon la GSEA. Une telle initiative réduirait le nombre de véhicules entrant chaque jour dans Port-Louis, ce qui se traduirait par une circulation plus fluide, moins de stress, moins de retards et une meilleure productivité au travail. «Moins de stress au volant signifie des employés plus heureux et plus efficaces. Cela pourrait même contribuer à réduire l'absentéisme», fait valoir Girish Gopaul, secrétaire général de l'association. L'aspect environnemental n'est pas oublié. La réduction des émissions de gaz d'échappement et de la pollution sonore figure également parmi les impacts positifs attendus. La GSEA souligne que de telles mesures contribueront directement à améliorer la qualité de l'air dans la capitale.

Autre argument mis en avant : la résilience urbaine. La lettre fait référence aux inondations du 15 janvier 2024 qui avaient paralysé Port-Louis. Pour la GSEA, en réduisant le flux de véhicules vers le centre-ville, on minimise aussi les risques liés à de futurs épisodes extrêmes. La lettre est également adressée aux ministres du Logement, des Transports et des Finances. L'association espère que sa proposition - présentée comme simple, efficace et bénéfique à tous les niveaux - sera entendue avant l'élaboration du prochain Budget.