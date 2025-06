Ile Maurice: Baisse des arrivées touristiques de 5,8 % au pays, malgré une hausse au niveau mondial

Selon les derniers chiffres publiés par Statistics Mauritius concernant les arrivées touristiques de janvier à avril 2025, le pays a enregistré une baisse de 1,2 % par rapport à la même période en 2024. Les arrivées ont connu certes une hausse en avril 2025, avec un gain de plus 14 500 touristes par rapport à l'année dernière, cependant sur les trois autres mois, il y a eu une baisse généralisée.

En effet sur le premier trimestre 2025, la baisse est de 5,8 %, passant de 346 562 en 2024 à 326 389 en 2025.En Europe, notre principal marché reste la France, qui a cependant enregistré une baisse de 2,4 % au premier trimestre 2025. Les arrivées de l'île soeur chutent également de 3,1 % et celles du Royaume-Uni de 6,2 %. Parmi les autres grands pays européens, dont les arrivées ont fortement baissé en 2025, il faut signaler celle de 39,2 % des touristes allemands.

Cependant, le marché sud-africain, également très important pour notre industrie touristique, a connu une hausse de 5,1 %, avec sur les 3 premiers mois de 2025, des arrivées qui se chiffrent à 22 870 comparées à 21 756 sur la même période en 2024. Il faut noter également la bonne performance de la Grande péninsule, avec 12 376 touristes au premier trimestre de l'année, comparés à 10 162 en 2024.

Dans une publication sur sa page FB, le ministre du Tourisme, Richard Duval, affirme que «le premier trimestre a certes été compliqué... pour plusieurs raisons. J'y reviendrai en détail prochainement. Mais la destination Maurice a eu un mois d'avril historique (+14 000). Les chiffres de mai seront connus dans quelques jours. On aura alors une vue d'ensemble plus claire».

300 millions de voyageurs au premier trimestre 2025, une hausse de 5 % par rapport à 2024

En ce qui concerne les données, le dernier Baromètre du tourisme mondial publié en mai 2025 par ONU Tourisme montre que plus de 300 millions de touristes ont visité d'autres pays au cours des trois premiers mois de l'année 2025. Plus précisément, environ 14 millions de plus par rapport à la même période de l'année précédente. Les chiffres montrent une augmentation de 5 % par rapport à 2024 et de 3 % en comparaison à 2019, avant la pandémie. Malgré les fortes tensions géopolitiques et commerciales que le secteur a dû affronter, les services de voyage et de tourisme ont enregistré des bons résultats.

Le secrétaire général d'ONU Tourisme, Zurab Pololikashvili, s'est exprimé à ce sujet : «Dans toutes les régions du monde, le tourisme se distingue comme un secteur de services majeur, qui soutient des millions d'emplois et d'entreprises de toutes tailles. La bonne performance continue des arrivées internationales, combinée à une augmentation des dépenses des visiteurs dans de nombreuses destinations, souligne la résilience du secteur face à de nombreux défis et constitue une bonne nouvelle pour les économies et les travailleurs partout dans le monde.»