Soudan: Épidémie de choléra au pays - «Le gouvernement essaie de cacher l'ampleur de la catastrophe»

Une épidémie de choléra sévit au Soudan, pays déchiré par une guerre entre l'armée et les paramilitaires depuis le 15 avril 2023. Si les autorités locales de Khartoum, la capitale, soulignent « une baisse des décès et des cas », Sudan's Doctors for Human Rights accuse « le gouvernement d'essayer de cacher l'ampleur de la catastrophe ».

Le ministère de la Santé de l'État de Khartoum a annoncé le 1er juin 2025 une baisse du nombre de décès liés à l'épidémie de choléra, quelques jours après le lancement d'une campagne de vaccination.

Cette épidémie touche notamment la capitale de ce pays en guerre depuis plus de 2 ans. Plus de 2 700 cas ont été enregistrés sur la seule semaine dernière dans Khartoum. Et 172 personnes sont décédées.

« Vous retrouvez des sérums vendus hors de prix sur le marché noir »

Cette épidémie intervient dans un contexte où la majorité des hôpitaux de la capitale ont été détruits par la guerre, et où il n'y a plus ni électricité, ni eau potable. L'Association des docteurs soudanais pour les droits humains (Sudan's Doctors for Human Rights) tire la sonnette d'alarme : l'épidémie est bien plus importante que ne le laisse entendre le gouvernement, assure Raina Suleiman, au micro d'Alexandra Brangeon : « 60% des hôpitaux de la capitale sont détruits. Il n'y a pas assez de médecins, pas d'électricité, pas d'eau potable. Mais le pire, c'est le manque de sérums pour réhydrater les patients. L'aide humanitaire, envoyée par la communauté internationale est arrivée à Port-Soudan [au nord-est du pays, NDLR], où elle a été pillée. Et, aujourd'hui, vous retrouvez ces sérums vendus hors de prix sur le marché noir. Et personne n'a les moyens de les acheter. »

Raina Suleiman poursuit : « Et puis, il n'y a pas d'eau potable. Quand il y a une flambée de choléra, il faut de l'eau pour boire, pour l'hygiène. Et puis, il faut une stratégie pour isoler les malades et endiguer la propagation. Mais il n'y a rien de tout ça. Mes malades viennent dans les quelques centres de santé qu'il reste avec leur famille, leur voisin et tout le monde repart infecté. Ce qui fait que cette épidémie se développe très rapidement. »

Elle conclut : « Le gouvernement essaie de cacher l'ampleur de la catastrophe, je ne sais pas pourquoi. Mais nous leur disons : "Arrêtez les combats, arrêtez cette guerre !" »

La guerre au Soudan entre l'armé du général Abdel Fattah al-Burhan et les Forces de soutien rapide (FSR) de son ex-bras droit, le général Mohamed Hamdane Dogolo dit « Hemedti », a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé 13 millions de personnes et provoqué ce que l'ONU a décrit comme « la pire crise humanitaire » en cours dans le monde.