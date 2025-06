Ethiopie: Des jeunes Soudanais veulent se projeter sur l'après-guerre en Ethiopie

Face à la guerre qui déchire le Soudan depuis le 15 avril 2023, la diaspora s'organise, au-delà des frontières. Le 30 mai 2025, le « Réseau de la jeunesse soudanaise pour la paix » s'est réuni à Addis-Abeba, en Éthiopie. L'objectif de ce forum : réunir les jeunes Soudanais installés dans la capitale éthiopienne, afin de discuter des perspectives de paix.

Dans la salle de conférence d'un hôtel du centre d'Addis-Abeba, les discussions vont bon train entre les participants et le panel, composé de membres de la société civile soudanaise. Dahlia Husman Ahmed, ancienne étudiante en médecine à Khartoum, insiste sur l'importance de se réunir, au-delà des convictions de chacun. « Nous sommes tous soudanais, lance-t-elle. C'est important de s'engager. On veut mettre fin à cette guerre de manière pacifique, avec humanité. Car ce conflit dure déjà depuis trop longtemps ».

Ali Mohamed, lui, est arrivé dans la capitale éthiopienne il y a seulement un mois. Pour cet ancien activiste au Soudan à la silhouette frêle, emprisonné à deux reprises, la paix est encore loin. D'après lui, elle ne pourra voir le jour sans soutien international : « Ce conflit n'oppose pas que les Forces de soutien rapide [un groupe paramilitaire, NDLR] et l'armée, c'est plus compliqué que ça, il y a aussi beaucoup d'autres milices. Il faut donc que la communauté internationale se mobilise. Jusqu'ici, elle n'a fait que très peu entendre sa voix dans la crise soudanaise. »

« J'aimerais un jour pouvoir intégrer le gouvernement »

Certains participants en revanche, à l'image de Muhab Mustafa, arrivé à Addis-Abeba en janvier 2024, imaginent déjà le Soudan de l'après-guerre : « J'aimerais un jour pouvoir intégrer le gouvernement. Parce que je sais que j'en ai les capacités. Si j'ai l'opportunité d'aider mon pays, je le ferais avec plaisir. »

Selon l'ONU, la guerre au Soudan a poussé 13 millions de personnes à fuir, la plupart dans les pays voisins.

«Nous voulons construire un processus visant à mettre fin à la guerre au Soudan» Ce forum à Addis-Abeba était l'occasion d'un moment d'échanges avec le public : des réfugiés soudanais aujourd'hui installés en Éthiopie, pour beaucoup d'anciens militants pour la démocratie, qui espèrent la fin de la guerre entamée il y a plus de 2 ans dans leur pays. Muhanad Arabi revient sur la création et les ambitions du Réseau de la jeunesse soudanaise pour la paix, au micro de notre correspondante : « Le Réseau des jeunes soudanais a été créé fin octobre 2023. À cette époque, nous avions organisé une réunion avec des jeunes hommes et femmes pour discuter de leur participation et du rôle qu'ils pouvaient jouer dans le processus de paix au Soudan. Puis, le réseau a organisé une conférence fondatrice en mars 2024, à laquelle ont participé plus de 160 jeunes du Soudan et des pays voisins : au Kenya, en Éthiopie, en Ouganda, au Soudan du Sud, au Tchad et en Égypte. »

Il poursuit : « Notre ambition est de mettre sur pied un agenda politique, économique et social, et de partager notre vision de la justice transitionnelle. Nous voulons construire un processus visant à mettre fin à la guerre au Soudan, établir une transition civile démocratique et consolider la paix. Pour atteindre ses objectifs, notre réseau s'appuie sur des acteurs de la sous-région et des institutions internationales, que nous rencontrons le plus souvent possible. »