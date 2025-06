Tunisie: 30 ans de prison et à une amende de 300 000 dinars pour un trafiquant de drogues dans les boîtes de nuit

Le tribunal de première instance de Tunis a condamné un homme d'une quarantaine d'années, résident à l'étranger, à 30 ans de prison et à une amende de 300 000 dinars. Cette peine fait suite à la contrebande de 262 plaquettes de « zatla » (cannabis) pesant environ 215 kg, dissimulées dans 4 valises et cachées dans son appartement à Jardins de Carthage, dans la capitale. La drogue était destinée à être vendue ultérieurement dans les boîtes de nuit de Gammarth, Sousse et Hammamet, ainsi qu'en milieu scolaire.

L'accusé a été reconnu coupable des chefs d'accusation suivants : « appartenance à un gang international actif dans le trafic de drogue dans le pays, possession, transport, achat, transfert, importation et exportation de stupéfiants figurant au tableau 'B' dans l'intention de les commercialiser et mise à disposition d'un lieu pour la consommation, la promotion, le stockage et la dissimulation illégale de drogues.