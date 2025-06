Tunisie: CEPEX-huile d'olive - 25 opérations promotionnelles programmées dans plusieurs pays

Le PDG du Centre de Promotion des Exportations, Mourad Ben Hassine, a déclaré le lundi 2 juin 2025 qu'environ 25 nouvelles opérations promotionnelles pour l'huile d'olive sont prévues en 2025. Ces opérations cibleront de nouveaux marchés tels que les pays du Golfe, les pays scandinaves, les Etats-Unis, l'Asie, la Russie et les pays d'Afrique subsaharienne.

Il a ajouté, lors de son passage à la radio », que la Tunisie avait participé en mai dernier au Salon de l'Alimentation en Arabie Saoudite et au Salon de l'Alimentation au Brésil. Par ailleurs, une opération de promotion de l'huile d'olive tunisienne a été organisée le 31 janvier dernier en collaboration avec l'Office National de l'Huile et le Centre Technique de l'Emballage et du Conditionnement.

Dans le même contexte, il a souligné qu'une opération de prospection promotionnelle a été organisée pour la première fois dans les pays scandinaves la semaine dernière.

Ben Hassine a indiqué que les dernières données de l'Institut National de la Statistique concernant la performance des exportations font état de recettes d'exportation estimées à,20,7 milliards de dinars contre 28 milliards de dinars d'importations, soit un déficit commercial de 7,3 milliards de dinars.

Il a noté que les exportations ont diminué de 2,4%, mais que pour la première fois, des recettes de 5,4 milliards de dinars ont été réalisées en avril, contre moins de 5 millions de dinars à la même période en 2024, ce qu'il considère comme un élément positif.

Selon Mourad Ben Hassine, le secteur des industries mécaniques et électriques occupe la première place en termes d'exportations, représentant près de 50% du total des exportations. Il est suivi par les secteurs de l'huile d'olive, des dattes, des produits de la mer, et des produits agricoles et agroalimentaires.