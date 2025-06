Tunisie: Aujourd'hui, la session principale du bac 2025 - La course est lancée !

Aujourd'hui, le bac ! Plus de 151 mille candidats prennent, en ce matin du 2 juin, le chemin des centres d'examen. Idem pour les 125.515 relevant des établissements publics, les 18.351 de l'enseignement privé et les 7.942 qui se présentent en candidats libres.

Fini le temps de la révision, on passe à l'action pour entrer dans le vif du sujet. Aussi faut-il savoir gérer son stress pour donner le meilleur de soi-même. La course est lancée, avec l'ambition de gagner l'enjeu tant rêvé.

En fait, ces élèves des classes terminales vont aborder la première des épreuves écrites de la session principale, édition 2025, avec quatre jours de repos décrétés à l'occasion de l'Aïd El-Idha. Puis, la reprise, jusqu'au 11 de ce mois, dans une dynamique renouvelée. 13 jours plus tard, soit mardi 24 juin, les résultats seront, alors, proclamés. Et les ajournés ne devraient point renoncer à l'espoir de pouvoir être repêchés. On ne devrait guère s'arrêter en si bon chemin.

Tout est prêt pour commencer

En session de contrôle, prévue à partir du 30 juin au 3 juillet prochain, ils auront, ainsi, la chance de se rattraper et réussir leur passage à l'université. Dix jours après, le verdict sera annoncé, sifflant la fin d'un concours aussi important dans la vie scolaire. Un évènement national auquel on accorde un intérêt tout particulier et dont la famille tunisienne ne cesse de compter les jours si longs et stressants. N'empêche. Les parents veillent à favoriser à leurs progénitures un climat paisiblement studieux.

Leur soutien moral, en pareilles circonstances, est des plus précieux.

Pour les élèves, il reste toujours une date butoir à marquer d'une pierre blanche, comme une étape cruciale dans leur cursus éducatif. Et chaque année, le ministère de l'Education ne lésine guère sur les moyens humains et logistiques nécessaires au bon déroulement des examens. C'est que les préparatifs à ce rendez-vous annuel semblent aller bon train. L'enjeu en vaut bien la chandelle.

Pas plus tard que vendredi dernier, une conférence de presse a été organisée au siège du ministère de la tutelle, à Tunis, au cours de laquelle le ministre a tenu à mettre les points sur les i, indiquant que tout est mobilisé pour partir du bon pied. Sans pour autant oublier de prodiguer des conseils aux candidats, mettant en garde contre toute tentative de fraude. D'ailleurs, ce sont des mesures de routine que les élèves sont appelés à respecter.

Le compte à rebours est lancé

A partir d'aujourd'hui, le compte à rebours est déclenché. Et l'heure des moissons a bel et bien sonné ! Tous les candidats en lice se voient, ainsi, concourir à figurer en tête de liste des admis. Et que chacun d'eux a droit à la réussite et à l'excellence. Que la section «Economie et gestion» occupe le premier rang, avec 32 %, suivie par «Sciences expérimentales» (20 %), puis «Lettres» (18 %), «Sciences techniques» (14 %), «Informatique» (10 %) et enfin la section «Mathématiques » avec 5 %, cela ne peut en aucun cas influencer les bonnes volontés ou impacter les prédispositions à la révision. Toutes les spécialités sont, alors, en mesure de relever ce défi, abstraction faite du nombre de candidats qui y sont inscrits.

Certes, le bac est un passage obligatoire pour accéder à l'enseignement supérieur, mais le succès est l'apanage de tout élève ayant fourni plus d'effort et de labeur. L'avenir appartient à ceux qui tirent parti de leur présent.