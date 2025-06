Tunisie: LEONI du pays prévoit 8 000 nouveaux emplois d'ici 2026

Près de 600 cadres de LEONI Tunisie, acteur majeur de l'industrie automobile, se sont rassemblés, jeudi 29 mai 2025, dans un des hôtels de la capitale autour de la troisième édition de la célébration spéciale : « LEONI Big Event ». Ce moment de convivialité est une occasion pour reconnaître et féliciter les employés pour leurs réalisations et leurs contributions à l'entreprise pour l'année écoulée, mais aussi pour présenter les bilans, les projets stratégiques et les grandes ambitions pour les années à venir.

Dans un discours d'ouverture, Mohamed Larbi Rouis, PDG de LEONI Tunisie a évoqué le positionnement stratégique de la société et la place qu'elle occupe sur le marché de la fabrication de câbles et de systèmes de câblage pour le secteur automobile et son rôle social notamment en termes d'employabilité. LEONI est un groupe international avec une forte présence en Tunisie, son effectif est d'environ 90 mille personnes, et la Tunisie est une composante importante du groupe. Son savoir-faire lui a permis d'acquérir un avantage concurrentiel qui la place directement au rang de leader sur son propre marché.

En termes d'emploi, LEONI est le premier employeur en Tunisie avec plus de 23 mille emplois répartis entre les différents sites de production.

Il a par ailleurs indiqué que malgré le Covid et les effets de la guerre en Ukraine, LEONI Tunisie a pu maintenir la croissance de ses bénéfices et réaffirmer son engagement envers la performance et la durabilité, faisant savoir que le rachat partiel de cet équipementier automobile par le Chinois Luxshare est une nouvelle opportunité pour toute la région de l'Afrique du Nord et la Tunisie n'a qu'à améliorer son rendement pour pouvoir attirer une part plus importante des affaires mais tout en fidélisant les clients existants.

« Le savoir-faire tunisien est reconnu à l'échelle internationale, notamment dans le domaine du câblage automobile où nous enregistrons des résultats exceptionnels en termes de rentabilité et de performance, consolidant ainsi notre position de leader. Grace à une vision stratégique qui remonte à plus de 20 ans, la Tunisie peut concurrencer plusieurs pays du monde, dans ce secteur où elle a des avantages comparatifs et des atouts uniques mais à condition que des conditions plus favorables soient réunies », a-t-il dit.

Des projets stratégiques pour la Tunisie

LEONI Tunisie est sur le point de finaliser la mise en place d'un centre de compétences comme un pôle important ayant pour objectif de former des cadres supérieurs. Cette structure va employer dans une première étape environ 500 cadres et techniciens tunisiens, avec pour objectif d'atteindre le double dans une deuxième étape.

En parallèle, la société poursuivra ses travaux d'extension et d'agrandissement dans ses différents sites de production dans l'objectif d'accroître sa production à Sidi Bouali pour passer de 2 à 4 Mille emplois. A Mateur, le nombre d'emploi atteindra également le double, passant de 4 à 8 mille salariés d'ici l'année 2026.

LEONI Tunisie se prépare également pour lancer une nouvelle unité de production dans le Sud tunisien, avec 500 emplois à la clé et un objectif de 1000 emplois à court terme. Cette nouvelle entité entrera en exploitation en 2026 au plus tard.

« LEONI Big Event » a été également une occasion pour honorer les meilleurs employés de la société. Des prix du « meilleur employé » ont été décernés à 9 employés, un employé de chaque site de production. Ainsi, plusieurs jeunes cadres porteurs de projets innovants et à forte valeur ajoutée, parmi les cadres et les collaborateurs de LEONI Tunisie ont été primés. Des prix ont été également attribués à la meilleure unité de production, la meilleure usine et le meilleur service central.