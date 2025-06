Afrique: Match amical - Tunisie - Burkina Faso (18h30 à Radès) - Si utile...

Sami Trabelsi en profitera pour élever le niveau et passer ses idées de jeu et ses choix...

Le match de ce soir contre le Burkina Faso est un test amical et n'a aucun enjeu sportif. Mais, en fait, il est utile pour Sami Trabelsi à plus d'un titre. La qualité de l'adversaire et de ses joueurs fait que notre équipe nationale est obligée de se donner à fond pour évaluer sa forme du moment. Pour Trabelsi, c'est le premier d'une série de trois tests amicaux de haut niveau qui vont lui permettre de bien situer son groupe et de faire passer ses idées de jeu et ses choix.

Lui qui a pris le train en marche en mars avec deux matches importants en éliminatoires du Mondial qu'il a gagnés. Il n'a pas eu le temps de bien voir le groupe des internationaux, de parler de son projet de jeu qu'il veut insaturer.

C'est le moment ou jamais d'apporter le début de sa touche dès ces trois tests amicaux. Déjà, la liste des joueurs retenus confirme les intentions de Trabelsi de ne retenir que les joueurs motivés. Il n'a pas hésité à retenir plein de joueurs du championnat local tels que Mastouri ou Snana. Va-t-il porter beaucoup de changements par rapport aux derniers matches officiels de mars ? Il semble que non. Il y a un classement Fifa et la victoire est primordiale. Toucher à l'équilibre de l'équipe n'est pas bénéfique. Il y aurait un onze équilibré avec les meilleurs dès le départ. En même temps, un ou deux changements dès le départ et surtout une bonne rotation de l'effectif au cours du match sont fort probables.

Les Talbi, Dahmen, Abdi, Bronn, Mejbri, Sassi, Ltaief, Mastouri sont attendus éventuellement d'entrée. Ceux qui débarquent et qui commencent à découvrir l'ambiance de la sélection, tels que Hadj Ali, Romdhane, Snana ou le revenant Tounekti peuvent avoir une chance en cours du jeu ou probablement dans les deux prochains matchs amicaux qu'on jouera au Maroc. En tout cas, ce sera un match à prendre très au sérieux par nos internationaux. Et surtout par un Sami Trabelsi soucieux de changer le profil de la sélection, mais sans prendre trop de risques. L'objectif étant toujours ce billet pour le Mondial 2026.