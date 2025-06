Madagascar: Marketing- L'industrie du tabac cible les jeunes

La lutte contre le tabagisme prend cette année une tournure plus dénonciatrice. La nouvelle campagne de sensibilisation vise à dévoiler les stratégies utilisées par les industries du tabac et de la nicotine pour rendre leurs produits, pourtant nocifs, attrayants, notamment pour les jeunes. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) cherche à sensibiliser le public, à plaider en faveur de politiques plus strictes et à protéger la Santé publique, en dénonçant ces tactiques.

« Les industries du tabac continuent de s'adapter et d'exploiter de nouvelles tactiques pour attirer un public plus jeune», note l'OMS, à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, célébrée le 31 mai.

« Des saveurs attrayantes masquent des vérités amères. Couleurs vives, emballages brillants : l'industrie du tabac et de la nicotine sait exactement ce qu'elle fait », alerte l'association non gouvernementale Ny Sahy, engagée dans la lutte antitabac. Ces stratégies commerciales, basées sur la séduction et le marketing, constituent aujourd'hui de sérieux freins aux efforts déployés dans la lutte antitabac. Et ce, malgré la mise en oeuvre, depuis 2003, de la Convention-cadre pour la lutte antitabac, qui a permis des avancées importantes, dont la hausse des taxes sur les produits du tabac, l'interdiction de la publicité et la création d'espaces sans tabac.

Tenace

La bataille est loin d'être gagnée. La dépendance au tabac reste tenace. La grande majorité des fumeurs ne parviennent pas à arrêter. Pire, le tabagisme gagne du terrain chez les jeunes.

D'après l'Enquête démographique et de santé (EDS) réalisée en 2021, 28 % des hommes affirment avoir commencé à fumer avant l'âge de 15 ans. Le tabac demeure l'un des plus grands fléaux de Santé publique dans le monde. Il est à l'origine de nombreuses maladies, touchant à la fois les fumeurs actifs et les fumeurs passifs. Selon l'Office national de lutte antitabac (Ofnalat), rattaché au ministère de la Santé publique, six des huit principales maladies chroniques non transmissibles, comme les maladies respiratoires, les cancers ou les affections cardiovasculaires, seraient liées au tabac.

Le tabagisme reste aujourd'hui l'une des principales causes de décès évitables. Chaque année, plus de cent soixante mille personnes en meurent dans la région Afrique, selon l'OMS. À Madagascar, ce fléau tue environ huit mille trois cents personnes par an.