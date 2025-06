Madagascar: Carburant - Hausse du prix de l'essence et du pétrole lampant

Depuis le 1er juin, les tarifs à la pompe ont été réajustés. Le litre d'essence sans plomb (SP95) connaît une légère augmentation, passant de 5 510 à 5 520 ariary, soit une hausse de 10 ariary. Le pétrole lampant subit, quant à lui, une hausse plus marquée : son prix passe de 3 230 à 3 430 ariary, soit 200 ariary de plus. En revanche, le gasoil enregistre une baisse de 70 ariary, pour s'établir à 5 100 ariary le litre, contre 5 170 précédemment.

Ces évolutions s'inscrivent dans le cadre du mécanisme d'ajustement automatique en vigueur depuis janvier 2025. Ce système prévoit une révision mensuelle des prix en fonction des cours mondiaux et du taux de change, avec un décalage de deux mois. « Les prix sont calculés à partir des données du mois M-2 », précise l'Office malgache des hydrocarbures (OMH). En d'autres termes, les tarifs appliqués en juin sont basés sur les commandes passées en avril.

Interrogé sur la hausse modérée de l'essence sans plomb, alors qu'une baisse était attendue, le directeur général par intérim de l'OMH, Cydolain Raveloson, rappelle que « la baisse du prix du gasoil était prioritaire, car elle a un impact direct sur le coût de la vie, notamment sur les tarifs de transport des personnes et des marchandises ». La légère augmentation du sans plomb reste, selon lui, compatible avec les orientations retenues.

S'agissant du pétrole lampant, « le prix affiché à la pompe est désormais très proche de la vérité des prix », affirme le responsable. Une ultime hausse serait encore nécessaire pour atteindre cet équilibre. Ensuite, les prix pourraient évoluer « à la hausse comme à la baisse », selon les mouvements du marché à partir de juillet.

Utilisé principalement pour la cuisson et l'éclairage en milieu rural, le pétrole lampant n'est désormais plus subventionné. L'État encourage sa substitution par des solutions d'énergie solaire. « Des kits solaires seront bientôt distribués à travers les projets Decim et Lead, en partenariat avec la Banque mondiale », indique le responsable.

Sur le plan international, les prix du brut ont reculé entre avril et mai. Le baril de Brent est descendu à 63,90 dollars à la fin du mois de mai, selon les données publiées par l'OPEP et d'autres sources spécialisées. « Les prix du supercarburant SP95 et du gasoil devraient commencer à baisser en juillet, au bénéfice des usagers », anticipe l'OMH, si la tendance se poursuit.