Madagascar: Beachvolley - Coupe du pays - Kem's et Hasina intouchables

Imbattables. Le duo du club Mama, Jean Antonio Ranaivoniaina alias Kem's et Jean Hasina Romaric Rantsoavina confirme sa suprématie à la coupe de Madagascar de beachvolley ce week-end à Toamasina. Multiple vainqueur du championnat national et d'autres tournois locaux, Hasina et Kem's ont défait en finale hier sur la plage devant l'Hôpital, Valesson et Rico par 2 sets à 0 (21/12 21/11). En demi-finales, Kem's et Hasina ont éliminé Marino et Kevin tandis que l'autre équipe finaliste a écarté Thierry et Finoana.

Chez les filles, la paire du club local habituée également de la plus haute marche du podium, du Stef'auto composée de Julienne et Mino remporte la coupe en s'imposant 2 à 0 en finale contre Mioty et Marina (21/16 21/18). Julienne et Mino ont défait les vice-championnes nationales, Andry et Momi du club Squad d'Analamanga par 2 sets à 0 (21/13 21/19). Mioty et Marina ont quant à elles disposé de Cindy et Tinah en demi-finale. Cette joute nationale a réuni vingt équipes dont douze masculines et huit féminines.