Madagascar: Concert - Le Serge Ramiandrasoa Band célèbre dix ans de scène

Vendredi 30 mai à 19h30, la salle du Louvre a vibré sous les accords chaleureux du Serge Ramiandrasoa Band, qui fêtait avec éclat ses dix années d'existence musicale.

Un spectacle-anniversaire plein d'émotions, entre nostalgie, diversité musicale et communion intergénérationnelle, pour un public conquis. « C'était complet, et c'est notre plus grande fierté ! » s'enthousiasme Serge Ramiandrasoa, visiblement ému à l'issue de cette soirée exceptionnelle. Ce spectacle n'était pas un simple retour sur scène : c'était un plongeon dans les souvenirs, une célébration pensée pour toucher le coeur d'un public principalement composé de seniors. « Les gens vont revenir dans leur souvenir, dans leur époque, dans leur jeunesse... que demander de plus ? », confie Serge, le regard brillant.

Autour de lui, les cinq artistes qui composent le groupe Clara au chant, Gérard à la guitare, James au clavier, Miary aux claviers et à la basse, et Zo à la batterie ont tous répondu présent pour cette soirée unique. Une équipe soudée, qui a fait ses débuts modestement dans un cabaret, et qui rayonne aujourd'hui sur la scène locale.

Avec justesse

Le professionnalisme était au rendez-vous, avec une sonorisation d'une précision remarquable, véritable colonne vertébrale du spectacle.

Chaque note, chaque voix, chaque nuance a été portée avec justesse, enveloppant les spectateurs dans une bulle sonore immersive. Pour l'occasion, une piste de danse avait été spécialement aménagée, invitant le public à valser, swinguer ou simplement se laisser porter par la musique. Au programme : un voyage musical à travers les décennies des années 60 aux années 80 ponctué de titres mythiques comme ceux de RR Majunga, What a wonderful world de Louis Armstrong, Dix ans plus tôt de Michel Sardou, sans oublier des chansons en malgache, français, anglais et espagnol. Une ambiance cosmopolite et chaleureuse, à l'image d'un public mêlant Malgaches, Français, Indiens... tous unis par la musique.

Le moment fort de la soirée a eu lieu à 22h précises. Serge, après un discours chargé d'émotion, a invité le groupe à souffler les dix bougies d'un grand gâteau d'anniversaire, sur fond musical de Sardou. Une scène symbolique, inoubliable, partagée dans une belle complicité entre artistes et spectateurs. Avec cette soirée, le Serge Ramiandrasoa Band a su conjuguer émotion, générosité et excellence musicale. Dix ans de passion célébrés en beauté, dans un esprit de partage et de fidélité.