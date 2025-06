Madagascar: Barea U20 - Quatre joueurs en Ligue 1 parmi les retenus

La relève. La Fédération malgache de football a publié une liste de vingt-six joueurs binationaux retenus sur les soixante et onze prétendants ayant répondu à l'appel de l'instance nationale.

La détection, dirigée par le sélectionneur Sébastien Fontaine, assisté par l'ancien Barea à la Coupe d'Afrique des Nations, Dimitri Caloin, et deux autres techniciens, s'est déroulée samedi au parc de Tremblay, de 8h à 16h. Quatre des heureux sélectionnés évoluent en Ligue 1. On peut citer le milieu Moulida Evan, qui joue au Paris Saint-Germain, meilleur club actuel en France, et l'attaquant Mathis Andrianaivo, à l'Olympique de Marseille, deuxième meilleure équipe au championnat français. Il y a aussi le défenseur de l'Olympique Lyonnais, classé sixième, Herinirainy Mark, et l'attaquant de l'AS Saint-Étienne, Nativoha Brandon, un club qui est en zone rouge de relégation.

Vingt des présélectionnés évoluent en France, de divisions différentes. Un des gardiens de but joue en Suisse, un défenseur en Norvège, un milieu de terrain en Espagne, un autre aux États-Unis, et un attaquant en Allemagne. Ces binationaux U20 effectueront un rassemblement ce lundi afin de préparer un match amical contre la Sélection Tamil France U21, ce mercredi 4 juin, en région parisienne, sous la direction du sélectionneur Sébastien Fontaine. D'autres regroupements sont prévus prochainement pour les nouvelles sélections U17 et U20, afin de les préparer aux prochains tournois et compétitions internationaux.