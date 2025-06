Madagascar: PFL - Cosfa et Mama FC détrônent les champions

Le carré d'as est formé. Deux clubs champions de Madagascar plient bagage à l'issue des quarts de finale de la Pure Play Football League. Les matchs retour ont eu lieu ce week-end au By-Pass. Après la victoire de 2 à 0 du Cosfa au match aller il y a deux semaines, les Militaires ont pu tenir en échec sur score nul et vierge samedi le club champion en titre, Disciples FC. L'équipe de Vakinankaratra alignant les Barea Chan Donga et Dahery a pourtant dominé la rencontre et a apparemment maîtrisé la situation mais l'occasion de but ni la réalisation ne s'est pas produite.

Presque le même scénario hier pour Fosa Juniors FC. L'équipe de Boeny et Mama FC d'Ihorombe se sont séparés un partout hier après le même score au match aller. Jean Luc a ouvert la marque pour les Assureurs à la 27e minute. Sans tarder, Dax Kely s'est offert le but de l'égalisation trois minutes plus tard (30e). Le score est resté inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire. Il a fallu procéder aux tirs au but et Mama FC s'est imposé 4 à 2, synonyme du ticket pour les demi-finales. Le CFFA club champion national en 2022 est l'unique rescapé des titrés en Pro League.

Sur le fil

L'équipe d'Andoharanofotsy a souffert pour composter au bout du suspense son billet pour le carré final. Les nouveaux protégés du coach Franck Rajaonarisamba avaient remporté à l'aller la victoire (1- 0). C'était un but marqué par Henintsoa du CFFA contre son camp à la 63e minute. L'AS Fanalamanga a inversé hier la situation et a arraché la victoire au bout du temps réglementaire. Aux termes de la séance de tirs au but, CFFA remporte la victoire sur le score de 9 à 8 et file pour le Final Four. Le club sextuple vainqueur de la coupe nationale, Elgeco Plus se qualifie pour sa part avec une très courte victoire face à l'Ajesaia. Le score au match aller a été de 1-0 en faveur du club de By-Pass.

Pas de vainqueur hier au retour, les deux formations se sont neutralisées sur un score nul et vierge. En demi-finales, qui se joueront normalement en aller et retour, Elgeco Plus jouera contre Mama FC et Cosfa sera opposé à CFFA. Le championnat ne pourrait reprendre qu'après la mi-juin, après la Cosafa Cup en Afrique du Sud. Les dates des demi-finales restent ainsi à confirmer avec la fédération compte tenu que les quarts de finale de la coupe de Madagascar sont programmés le 22 juin. Les demi- finales de la PFL pourraient donc se disputer en jours ouvrables.