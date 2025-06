Ile Maurice: Une grande célébration au souffle nouveau

Le dimanche 8 juin, l'Esprit Saint soufflera fort sur Port-Louis. L'Église catholique de Maurice donne rendez-vous à ses fidèles à Marie-Reine-de-la-Paix pour une célébration exceptionnelle de la Pentecôte, au coeur de l'année jubilaire. Ce rassemblement, voulu par Mgr Jean Michaël Durhône, s'annonce comme un temps fort de foi, de prière et d'unité.

Au programme : la confirmation de 73 jeunes adultes, la première à réunir autant de confirmands en une seule célébration dans le diocèse, une messe d'action de grâce pour l'élection du nouveau pape Léon XIV et les 85 ans du sanctuaire marial Marie-Reine-de-la-Paix. Trois événements majeurs qui font de cette messe bien plus qu'un simple office, mais un symbole d'Église vivante, tournée vers l'avenir, mais enracinée dans la tradition. Érigé en 1940 au début de la Seconde Guerre mondiale, le monument de Marie-Reine-de-la-Paix avait une double vocation : confier l'île à la protection de la Vierge Marie et réparer l'outrage subi par le sanctuaire de Czestochowa en Pologne. Cette année, l'anniversaire du site ajoute une dimension historique à la célébration. Jeunesse, diversité et solidarité

Les jeunes seront en première ligne : à midi, 500 d'entre eux marcheront en procession de la cathédrale Saint-Louis jusqu'au monument. Une flashmob dans l'allée centrale animera aussi le site dès 13 heures. À 14 heures, la messe débutera, portée par la voix de 80 choristes et 14 musiciens. L'événement se veut inclusif : un espace dédié aux personnes porteuses de handicap est prévu, et la participation des communautés chagossienne et agaléenne témoignant d'une Église qui s'inculture et s'ouvre à tous.

Derrière cette organisation d'envergure, un comité diocésain piloté par le père Georgy Kenny. Près de 250 donneurs de communion, 100 brancardiers, 47 servants d'autel et 150 scouts seront mobilisés. Une neuvaine spirituelle, proposée du 30 mai au 7 juin, prépare les coeurs à ce rendez-vous pas comme les autres.

Les fidèles sont invités à se vêtir de blanc, couleur du baptême, pour signifier leur ouverture à l'Esprit Saint. Mgr Durhône appelle chacun à venir vivre ce moment de grâce : «Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint !»