Madagascar: Handball - Ihf challenge trophy - Le pays et la Réunion se partagent le titre

Les finales de l'IHF Challenge Trophy Zone VII ont livré leur verdict. Les Malgaches brillent chez les U17, tandis que La Réunion s'impose chez les U19 au terme d'un duel accroché.

Le gymnase Ankoay d'Ankorondrano a accueilli ce week-end (samedi) les finales de l'IHF Challenge Trophy Zone VII, un tournoi régional féminin réservé aux sélections U17 et U19. Un rendez-vous attendu qui a mis en lumière le potentiel du handball féminin dans la sous-région. Si Madagascar a logiquement remporté le titre chez les U17, la victoire U19 est revenue à une solide équipe réunionnaise après une rencontre serrée.

Les Akio U17 ont largement dominé les Comoriennes dans une finale maîtrisée de bout en bout. Portées par une défense solide et une belle fluidité en attaque, les Malgaches ont imposé leur rythme dès les premières minutes. Résultat : une victoire nette, 29 à 20, qui consacre une génération talentueuse et prometteuse.

Dans la catégorie U19, la finale entre Madagascar et La Réunion a été beaucoup plus équilibrée. Devant un public en petit nombre mais engagé, les Akio ont résisté aux assauts des Réunionnaises jusqu'au coeur de la seconde période. Menées 13-9 à la pause, les Malgaches sont revenues à 15-15 grâce à une série d'attaques bien construites. Mais la suite leur a été fatale : pertes de balle répétées, manque de lucidité et supériorité physique adverse ont permis à La Réunion de reprendre le large. Score final : 29 à 22.

Manque de maturité

Les U19 filles malgaches ont totalisé plus de 30 pertes de balle en confondant vitesse et précipitation. Leur point faible réside aussi dans le replacement à chaque accélération des Réunionnaises bien rodées.

« Le manque d'expérience à l'international s'est fait sentir. Les filles ont montré de belles choses, mais il leur manque encore de la maturité», a analysé Hasina Raheriniaina, coach des Akio U19.

Même son de cloche chez son homologue réunionnais, Mouniama Michel, satisfait de la réaction de ses joueuses : « À 15 partout, je leur ai demandé de rester calmes. On a accéléré sans paniquer, et ça a fait la différence. »

Malgré la défaite, la présidente de la Fédération malgache de handball, Régina Clarisse Raherijaona, s'est dite fière des prestations malgaches : « Nos équipes ont représenté dignement Madagascar. Je remercie l'État, en particulier le président Andry Rajoelina, pour son soutien au sport et au handball féminin. »

Et elle de continuer : « Nous souhaiterions que le handball soit inclus de nouveau dans les sports scolaires. Nos jeunes ont du talent, mais il faut s'investir dès le plus jeune âge car, face aux Réunionnaises, nos handballeuses n'ont pas démérité. Durant toute la rencontre, on a vu que les Réunionnaises ont un peu paniqué. Mais leur expérience a fini par payer durant les dix dernières minutes. »