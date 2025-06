Madagascar: Rallye des causses - Clio trophy - Et de deux pour Mika Rasoamaromaka

Les frères Rasoamaromaka ont brillé au Rallye Terre d'Aléria en Corse ce week-end. Mika s'est hissé sur la plus haute marche de sa catégorie, tandis que Faniry a fini en seconde position.

En roue libre. Le jeune pilote, champion de Madagascar en 2022, Mika Rasoamaromaka, copiloté par Melissa Declerck, au volant d'une Renault Clio Rally5, enchaîne une seconde victoire d'affilée. Cet équipage mixte s'est hissé sur la plus haute marche du podium au Rallye Terre d'Aléria, qui s'est déroulé samedi et dimanche en Corse. Cette course compte pour la deuxième manche du championnat de France des rallyes terre. Le duo Mika-Melissa a bouclé les dix épreuves spéciales, longues de 132,56 km, en 1:55:03,9.

L'itinéraire total, avec les liaisons, s'élève à 259 km. Mika avait déjà arraché la victoire au 28e Rallye Terre des Causses, qui compte pour la manche inaugurale du Clio Trophy, début mai. « Je remercie tous ceux qui nous ont soutenus. Je remporte la première place pour la deuxième fois. Je vous promets déjà la victoire à la prochaine course », s'est réjoui Mika.

Le pilote du club TMF Rally a réalisé trois scratches lors de la première journée. Déterminé, Mika a signé le meilleur chrono dès la première spéciale au Champ de tir (12,27 km). Il a ensuite dominé les débats à l'ES3 des Lunaries (25,83 km) et encore une fois au deuxième passage du Champ de tir, le même samedi. « Nous allons maintenir cette position et engranger le maximum de points... Nous avons pu rattraper le retard de ce matin (samedi) et nous sommes en tête », relate Mika Rasoamaromaka à la fin de la première journée.

Grand bond

L'équipe a été à 25 secondes du leader après la crevaison à l'ES2. L'équipage Mika-Melissa n'a plus qu'à gérer les six spéciales de la deuxième et dernière journée. Classé entre la quatrième et la sixième place, Mika a pu garder la position de leader jusqu'à la fin du rallye. Son frère jumeau, Faniry Rasoamaromaka, en compagnie de Manon Deliot sur une Renault Clio Rally3, a lui aussi réalisé un grand bond. Cet équipage termine en seconde position au classement final dans la catégorie R3, après l'abandon dès la deuxième spéciale lors du Rallye des Causses début mai.

Faniry a été devancé par Mattei Damien de +1:42,9 à l'arrivée finale de l'ES10. Le pilote vainqueur de la première manche du championnat de Madagascar, sur une Peugeot 208 T16, a su gérer sa position de dauphin en signant deux deuxièmes meilleurs temps à l'ES5 Pianiccia (10,38 km) et à l'ES10 l'Écurie (5,65 km).

Les frères Rasoamaromaka sont donc sur leur lancée au Rallye Terre Clio Trophy après les deux premières manches du championnat français, sur les cinq courses qui figurent dans le calendrier. La troisième et prochaine manche sera le Rallye Terre de Lozère, les 29 et 30 août.