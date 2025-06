Afrique: Tennis de table - Championnat de l'Est du continent - Troisième étoile pour les garçons

Madagascar remporte pour la troisième fois consécutive le titre de champion d'Afrique de l'Est dans l'épreuve par équipe masculine. Les filles ont raté, de leur côté, la plus haute marche.

Et de trois. L'équipe masculine conserve son titre de championne d'Afrique de l'Est à domicile, après les sacres ravis en 2023 et 2024. Le trio malgache, formé intégralement d'expatriés, a défait sans trembler, hier soir au Palais des sports Mahamasina, en finale des épreuves par équipe, la formation éthiopienne par 3 sets à 0. Champion d'Afrique en double, Antoine Razafinarivo a ouvert le bal et a arraché la première victoire (3-0). L'olympien de Paris, Fabio Rakotoarimanana, champion en titre en simple et par équipe (2023-2024), a rajouté une deuxième victoire sans complexe (3-0). Et le triple champion de Madagascar, Mamy Setra Rakotoarisoa, a décroché la troisième victoire pour finir en beauté la finale (3-1).

En demi-finales, les garçons ont écarté les Ougandais (3-0). Les protégés du multiple médaillé d'or des Jeux des Îles, le coach Jonathan Nativel, ont réalisé un parcours sans faute de trois victoires en autant de rencontres en phase de groupes, dont par forfait contre les Kenyans, puis contre les Mauriciens (3-0) et les Djiboutiens (3-0).

Tout près

Les filles ont, quant à elles, échoué à la porte de la plus haute marche du podium. Elles se sont inclinées en duel final devant les Ougandaises (1-3). L'expatriée Edena Prévot a raté de peu son entrée (2-3). Au deuxième match, Karen Hanitra Raharimanana, tenante du titre en simple au championnat d'Afrique de l'Est, a assuré pour engranger l'unique victoire malgache. Lors des deux derniers matchs, Océane Rakotondrazaka, comme Karen d'ailleurs, ont perdu (1-3) face aux Ougandaises.

La formation féminine a ainsi raté de peu le premier titre de championne d'Afrique de l'Est. Point final sur les épreuves par équipe, place ce lundi et mardi à celles individuelles. Fabio et Karen remettront donc leur titre en jeu dès ce jour. La phase de poules se jouera ce matin et la phase éliminatoire dans l'après-midi. La phase finale est programmée, quant à elle, demain matin et les finales en simple hommes et dames en fin d'après-midi.