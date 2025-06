Le ministère de la Santé de l'État de Khartoum a lancé lundi une grande campagne de désinfection des cadavres et de lutte contre le choléra dans le Sud-Omdurman, la région d'Al-Salha et le Grand Omdurman, à l'initiative du directeur général des Forces de Défense Civile, Lit-Gen de police Dr Osman Mustafa, avec la participation de FDC, dirigées par les bâtiments locaux de Karari.

Dr Ahmed Al-Bashir directeur général de la médecine thérapeutique au ministère de la Santé de l'État de Khartoum a expliqué que la campagne est globale et comprend la désinfection des cadavres et des déchets résultant de la défaite de la milice rebelle dans les zones au sud d'Omdurman, avec la participation des forces de défense civile et de la communauté, et sous la direction du personnel médical du ministère de la Santé de l'État de Khartoum, combinant les efforts de toutes les composantes de la société pour combler les lacunes face à la propagation de l'épidémie de choléra.

Il a ajouté que le citoyen de l'État de Khartoum reviendra après l'Aïd dans un état sûr et sécurisé, exempt de toutes épidémies, et il a souligné que la lutte contre la maladie nécessite une hygiène personnelle et une hygiène environnementale, soulignant que le ministère de la Santé annoncera dans quelques jours l'élimination de l'épidémie de choléra, avant d'annoncer la baisse des infections aujourd'hui à un nombre de (727) infections par rapport à la veille (1570) infections dans les centres d'isolement.