Soudan: Le pays remercie les Nations Unies et les organisations internationales pour leur soutien dans la réponse urgente à l'épidémie de choléra

Le gouvernement de la République du Soudan et le ministère de la Santé ont exprimé dimanche leur profonde gratitude aux agences des Nations Unies et aux organisations internationales pour leur rôle efficace dans le soutien de la réponse urgente à l'épidémie de choléra, à travers la fourniture de dispositions médicales et de solutions intraveineuses, en plus du soutien technique dans les domaines de la formation, des protocoles et de la manière de mettre en oeuvre des activités de santé selon des méthodologies scientifiques.

Le ministère a adressé des remerciements particuliers à l'OMS et à l'UNICEF pour leurs efforts considérables dans la fourniture de vaccins contre le choléra par l'intermédiaire du Groupe International de Coordination pour la vaccination contre le choléra (GIC) en un temps record. Douze millions de doses ont déjà été livrées, en plus de trois millions de nouvelles doses pour l'État de Khartoum.

Le ministère a également remercié le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom, pour son intérêt direct pour la situation sanitaire au Soudan et ses directives au bureau régional et au bureau du Soudan pour qu'ils déploient davantage d'efforts afin d'assurer la fourniture de dispositions médicales essentielles et de soutien.

Le ministère de la Santé a confirmé dimanche dans un communiqué de presse que ces efforts ont abouti à l'arrivée et à la distribution de grandes quantités de dispositions médicales et de solutions intraveineuses, en plus de fournir les premiers soins pour les interventions d'urgence et d'autres intrants pour le traitement du choléra conformément aux protocoles de traitement.