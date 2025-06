Soudan: Lancement de la réponse rapide pour distribuer de la nourriture aux centres d'hébergement des personnes déplacées à El Fasher

Le Commissaire à l'aide humanitaire dans l'État du Nord-Darfour, Dr Abbas Youssef Adam a lancé dimanche à El Fasher le projet de réponse rapide pour fournir un soutien humanitaire d'urgence aux personnes déplacées dans l'État, qui a été lancé par l'Organisation du Sahel Soudan, Bureau du Nord-Darfour. Le projet vise à distribuer des vivres à un certain nombre de centres d'hébergement à El Fasher, avec le financement de l'Alliance de Secours Néerlandaise.

Le commissaire à l'aide humanitaire de l'État a souligné l'importance de poursuivre de telles initiatives pour répondre à la pénurie croissante d'aide humanitaire.

Il a déclaré que le projet est arrivé à un moment critique où les abris pour les personnes déplacées souffrent d'une grave pénurie alimentaire et d'une pénurie importante de besoins de base en matière d'abris. Lors de son discours à l'occasion du lancement du projet de réponse rapide, il a décrit le soutien humanitaire comme comprenant des fournitures alimentaires telles que de la farine, de l'huile, du sel et des lentilles, en plus de la distribution de deux têtes de mouton, ciblant les abris d'Al-Amal, Recherches Agricoles, l'Université Islamique d'Omdurman et la Faculté d'Education de l'Université Al-Fasher.

Il a qualifié l'intervention de l'organisation de « qualitative et urgente » et a indiqué qu'elle contribuera grandement à alléger les souffrances de milliers de personnes touchées par la détérioration des conditions humanitaires dans la ville.

Pour sa part, la responsable du projet de l'Organisation Sahel Soudan, Laila Mohamed a appelé les organisations humanitaires et les donateurs à intensifier leurs efforts et à élargir la portée des interventions, notant que la situation humanitaire dans l'État du Nord Darfour « connaît une détérioration horrible », en particulier à l'intérieur des camps de déplacés et des abris.

Elle a souligné la propagation des maladies et l'augmentation des cas de malnutrition, notamment chez les enfants, les personnes âgées et les personnes ayant des besoins particuliers.

Elle a salué le rôle important joué par la Commission d'aide humanitaire, notamment en ce qui concerne la facilitation du travail de l'organisation et la garantie de l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes dans le besoin dans des circonstances complexes et d'urgence