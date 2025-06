Soudan: Al-Eaysir - Notre alliance avec Dieu et notre peuple est de servir le pays depuis n'importe quelle position

L'ex-ministre de la Culture et de l'Information, M. Khaled Al-Eaysir a confirmé qu'avec l'annonce de la fin du mandat du gouvernement exécutif dimanche soir, il quitte son poste avec la conscience tranquille.

Il a ajouté dans une publication sur Facebook : « Notre espoir est ferme pour un meilleur avenir pour notre pays et notre peuple, avec un engagement renouvelé devant Dieu et avec nous-mêmes de continuer à donner à partir d'autres positions, sans faveur ni hypocrisie, et avec une sincérité totale, dans la conviction que le Soudan mérite, et aujourd'hui il a un besoin urgent, des efforts de tous ses fils et filles, au pays et à l'étranger. »

Al-Eaysir a souligné que la période de travail était pleine de défis majeurs et a déclaré : « J'ai cherché, avec mes collègues ministres et employés du ministère de la Culture et de l'Information et de ses institutions affiliées, avec tous mes efforts et ma sincérité, à être dans une position de responsabilité en tant que serviteur de notre peuple et de notre pays, lorsque j'ai été appelé à répondre à l'appel du pays, à ne pas devancer les efforts des fils et des filles du Soudan qui ont tout donné dans divers domaines, au premier rang desquels ceux du combat, du sacrifice et de la rédemption. »

Al-Eaysir a annoncé qu'il ferait don de son salaire personnel tout au long de son mandat de ministre de la Culture et de l'Information aux familles des martyrs et des blessés de la bataille de Dignité, la Fondation Coopérative Nationale supervisant sa distribution comme elle l'entend.

Il a déclaré que cette décision découlait de sa conviction dans le rôle des martyrs et des blessés dans la protection de la nation et de son peuple, et de sa conviction que le véritable service public est une obligation morale et nationale avant d'être un poste de direction ou un gain personnel. Les familles des martyrs méritent davantage d'honneur, de loyauté et de soutien.