Tunisie: Elévation du niveau de la mer - Entre 300 et 400 km de côtes tunisiennes menacées d'érosion

Le ministre de l'Environnement, Habib Abid a déclaré qu' « entre 300 et 400 km de côtes tunisiennes sont menacées d'érosion en raison de l'élévation du niveau de la mer, et environ 60 îles tunisiennes sont menacées d'inondations ».

Lors d'une conférence sur « les défis auxquels la Tunisie est confrontée face au changement climatique et à la pollution environnementale, et les moyens de renforcer le rôle de la diplomatie tunisienne pour soutenir les efforts nationaux dans ce domaine », il a souligné la nécessité de trouver des solutions urgentes et radicales pour lutter contre ce fléau. Il a également mentionné l'existence d'un programme national financé par la Tunisie et en collaboration avec l'Allemagne et les Pays-Bas, visant à protéger la bande côtière (2600 km) par l'installation de digues rocheuses pour réduire l'intensité des vagues et le réensablement des plages.

Le ministre a expliqué que lors de la Conférence internationale sur les changements climatiques, des efforts ont été faits pour convertir une partie de la dette tunisienne en investissements dans tout ce qui concerne le changement climatique et la protection de l'environnement. De plus, un grand projet sera lancé prochainement avec l'Italie pour l'exploitation et la réhabilitation de nombreuses stations d'épuration.

Il a affirmé que la Tunisie a connu sept années de sécheresse et a perdu une grande partie de sa biodiversité au cours des dix dernières années, avec la mort d'un grand nombre de poissons et d'animaux, le plus récent étant le décès de plusieurs gazelles dans le sud tunisien la semaine dernière. S'ajoutent à cela l'extension de la désertification et l'élévation du niveau de la mer dues à plusieurs facteurs, dont la pollution, l'augmentation du parc automobile et les émissions de gaz dans l'atmosphère.

Il a également indiqué que plusieurs ministères travailleront ensemble en septembre prochain pour réduire les émissions de gaz. La semaine prochaine, une conférence des Nations Unies sur les océans et la diplomatie tunisienne sera organisée pour demander une mobilisation visant à sensibiliser les pays et les Nations Unies au développement aux changements climatiques en Méditerranée et à trouver des financements pour les projets tunisiens dans le domaine de l'environnement, tels que la ceinture verte du centre de la Tunisie.