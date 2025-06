Tunisie: Diplomatie tunisienne - En quête de partenariats verts

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a affirmé lundi que la diplomatie tunisienne oeuvre activement à attirer des investissements orientés vers la prévention des effets du changement climatique.

S'exprimant à l'ouverture d'une conférence sur le renforcement de la diplomatie environnementale et climatique, organisée au siège de l'Académie diplomatique internationale, le ministre a annoncé qu'il effectuera une tournée dans plusieurs pays scandinaves, reconnus pour leur engagement en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable et des solutions durables à long terme pour les générations présentes et futures.

Nafti a formé le souhait de voir cette conférence aboutir à des approches innovantes, rappelant que la Tunisie n'est pas épargnée des risques environnementaux et climatiques. Il a, à cette occasion, souligné l'adhésion de la Tunisie aux efforts régionaux et internationaux visant à protéger les ressources vitales, lutter contre la désertification, réduire la pollution urbaine, faire face à l'élévation du niveau de la mer et préserver la biodiversité.

La conférence, organisée par le ministère des Affaires étrangères en collaboration avec le ministère de l'Environnement et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) porte sur les défis auxquels fait face la Tunisie dans sa lutte contre le changement climatique, la pollution environnementale et la dégradation de la biodiversité ainsi que les moyens de renforcer le rôle de la diplomatie tunisienne pour soutenir les efforts nationaux dans ce domaine.

Le programme comprend 3 sessions : une première session sur les défis climatiques et environnementaux en Tunisie ainsi que sur les mesures prises aux niveaux national et international pour y faire face.

La deuxième session est consacrée aux enjeux liés à la mobilisation des ressources financières pour lutter contre ces défis tandis que la troisième a porté sur les voies de renforcement de la diplomatie climatique et environnementale pour soutenir les efforts de l'État tunisien dans ce domaine stratégique.