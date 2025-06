Tunisie: L'historien et penseur tunisien Abdeljelil Temimi remporte le Prix Sultan Bin Ali Al Owais

L'historien et penseur tunisien Abdeljelil Temimi a remporté le Prix Sultan Bin Ali Al Owais dans la catégorie des sciences humaines et des études prospectives.

Les noms des lauréats de la 19ème édition de ce prix ont été annoncés hier: Le poète irakien Hamid Said a été distingué dans la catégorie « Poésie », la romancière irakienne Inaam Kachachi a reçu le prix du « Roman, de la Nouvelle et du Théâtre », tandis que le critique littéraire marocain Hamid al-Hamdani s'est vu attribuer le prix des Etudes littéraires et de la Critique et le penseur tunisien Abdeljelil Temimi s'est distingué dans la catégorie des sciences humaines et des études prospectives.

Dans un communiqué de presse, les organisateurs ont précisé que le jury a récompensé ces auteurs pour l'excellence de leurs contributions dans leurs domaines respectifs.

Abdelhamid Ahmed, secrétaire général de la Fondation culturelle Sultan Bin Ali Al Owais, a mentionné que le jury a décidé d'attribuer le prix des sciences humaines et des études prospectives au chercheur Abdeljelil Temimi, l'un des historiens arabes contemporains les plus éminents, dont les travaux constituent un modèle de documentation rigoureuse, fondée sur les méthodes les plus récentes de l'écriture de l'histoire.

Abdeljelil Temimi s'est notamment consacré dans ses études à l'histoire arabo-ottomane, celle des morisques ainsi qu'à l'histoire contemporaine de la Tunisie. Auteur de plus de trente ouvrages et de plus de deux cent cinquante études publiées dans des revues scientifiques tunisiennes, turques, arabes et internationales, il a fondé en 1985 le Centre d'Etudes et de Recherches ottomanes, morisques et d'information, devenu en 1995 la Fondation Temimi pour la recherche scientifique et l'information, spécialisée dans les sciences humaines et sociales.

Il est à noter que depuis sa création dans le but d'encourager et de soutenir les penseurs, les écrivains et les intellectuels arabes, le Prix Sultan Bin Ali Al Owais a été décerné à 105 lauréats, dont plusieurs figures tunisiennes.