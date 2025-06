Madagascar: Jeux Corporatifs d'Antananarivo 2025 - Tous les feux sont au vert !

Les Jeux Corporatifs d'Antananarivo 2025 sont en passe de connaître un nouveau succès. C'est l'impression que cela donne à 10 jours de la clôture des inscriptions dans les locaux de la CNaPS Ampefiloha. Ces inscriptions prendront, en effet, fin le 12 juin à 12h tandis que le tirage au sort se fera le même jour au même endroit à partir de 14h.

Si d'habitude les participants attendent le dernier moment pour s'inscrire, ce ne sera plus comme avant car la liste est en train de s'agrandir avec de nouvelles têtes à l'image de Naturopharma mais également Value IT et Hazovato qui font leur entrée pour la première fois. Sans doute parce que Gérard Monloup a compris que l'idée que véhiculent ces jeux est la solidarité et la fraternité bien plus que le côté sportif.

C'est d'ailleurs un objectif qui tient à cœur à Clément Rabary, pour qui il s'agit, pour les entreprises, de transformer ces journées en moments récréatifs. La participation de la Commune Urbaine d'Andoharanofotsy illustre bien cette volonté de faire plaisir à l'ensemble du personnel, comme le rappelle le maire, Tota Henintsoa Rakotoarimanana.

Le CFFA, dont la majorité fait partie du personnel, sera aussi de la partie mais dans d'autres disciplines comme le basket, le volley mixte, la pétanque et la belote. Parmi les pré-inscrits se trouvent Midi Madagasikara, Disciples FC, NSC, Savonnerie Tropicale, Filatex, Value Data, UJSM, CNaPS, Auximad, Institut Pasteur, Intelsat ainsi que l'association des Clercs d'Avocats. Bref, du beau monde qui fait dire à notre ancien confrère Clément Rabary que cette 28ème et toute dernière qu'il organise, s'achemine vers un grand succès. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.