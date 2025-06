Madagascar: Global Report on Food Crises - Les chocs alimentaires persistent

Le 16 mai 2025, un communiqué de presse conjoint de l'UE, de la FAO, de l'IFAD, de la Banque mondiale, du PAM, de l'UNHCR et de l'UNICEF a été publié au niveau international. Ce communiqué conjoint rapporte l'augmentation de l'insécurité alimentaire aiguë et la malnutrition dans les régions les plus fragiles du monde pour la sixième année consécutive.

Selon les perspectives du Global Report on Food Crises (GRFC) ou Rapport Mondial sur les crises alimentaires, les chocs alimentaires devraient persister en 2025, alors que le Réseau mondial prévoit la plus forte réduction du financement humanitaire pour les crises alimentaires et nutritionnelles jamais enregistrées dans l'histoire du rapport.

«Les crises persistantes sont désormais aggravées par une autre, plus récente: la réduction dramatique du financement humanitaire vital. Ce n'est pas seulement un échec des systèmes, c'est un échec de l'humanité», a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.

Causes

Le rapport a indiqué que les conflits, les chocs économiques, les phénomènes climatiques extrêmes et les déplacements forcés continuent d'alimenter l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans le monde. Ce rapport global met en évidence les déplacements forcés avec près de 95 millions de personnes déplacées de force, y compris des déplacés internes, des demandeurs d'asile et des réfugiés vivant dans des pays en crise alimentaire tels que la République démocratique du Congo, la Colombie, le Soudan et la Syrie sur un total mondial de 128 millions de déplacés de force.