Madagascar: UJSM - Alain Rabenaivo élu à la présidence pour un mandat de quatre ans

Alain Rabenaivo est le nouveau président de l'Union des Journalistes Sportifs de Madagascar (UJSM) à l'issue de l'assemblée générale élective qui s'est déroulée, samedi. Il a été élu pour diriger l'association pour un mandat de quatre ans. Il a récolté 40 voix contre 18 pour le président sortant, Serge Rasanda. Cette élection marque le début d'une nouvelle ère pour les professionnels des médias sportifs malgaches, avec un programme axé sur le développement et la professionnalisation du secteur.

Parmi les chantiers prioritaires annoncés par le nouveau président figure le renforcement de la formation continue destinée aux journalistes sportifs. Pour y parvenir, Alain Rabenaivo entend mettre en place des collaborations stratégiques avec des partenaires locaux, notamment des instituts de formation reconnus et les diverses fédérations sportives nationales. Cette démarche sera complétée par la recherche de partenariats avec des entités étrangères afin de diversifier les opportunités d'apprentissage et d'échange d'expériences.

Un autre axe majeur de son programme concerne la consolidation des liens entre les journalistes sportifs répartis sur l'ensemble de la Grande île. L'objectif est de favoriser une meilleure cohésion, la solidarité et le partage d'informations au sein de la profession, créant ainsi un réseau national plus fort et plus uni.

Sur le plan international, la nouvelle équipe dirigeante ambitionne d'officialiser l'adhésion de l'UJSM au sein des instances représentatives mondiales et continentales, telles que l'Association Internationale de la Presse Sportive (AIPS) Monde et sa branche africaine, AIPS Afrique. Une telle affiliation permettrait aux journalistes malgaches de bénéficier d'une reconnaissance accrue et d'un accès à des réseaux et des opportunités de développement professionnel à l'échelle globale.

Le programme du nouveau président prévoit également la dynamisation de la vie de l'association à travers l'organisation de plusieurs manifestations sportives et la cérémonie « Awards » pour honorer les athlètes et tous ceux qui oeuvrent dans le domaine du sport. Un programme dense attend donc la nouvelle équipe pour les quatre années à venir.