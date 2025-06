Sénégal: Clap de Fin de la 33ème édition du festival international de Saint-Louis - Entre satisfecit et engagement

M. Idriss Benjelloun, président de l'association Saint-Louis jazz, promotrice du festival international de jazz de Saint-Louis a tenu une conférence de presse de clôture, pour tirer le bilan de la 33ème édition du Saint Louis Jazz festival. Le maître mot a été la satisfaction pour la tenue de l'événement. Ce fut l'occasion pour lui de magnifier le partenariat qui existe depuis quelques années avec la Bicis, « top sponsor » de l'événement.

Les rideaux sont tombés sur la 33ème édition du festival international de jazz de Saint-Louis. En effet, du 28 mai au 1er juin 2025, la vieille ville, située dans le Nord du Sénégal a vécu au rythme des activités culturelles et économiques, avec pour cette édition, une affluence inhabituelle, qui a marqué les esprits.

Les activités In et off ont permis aux acteurs des industries culturelles et créatives d'exprimer, la plénitude de leurs talents. Des cadres propices, il faut le dire pour faciliter les « échanges entre les différentes cultures et nouer des collaborations entre artistes sénégalais, africains et internationaux ».

Suffisant, peut-on dire pour le président de l'association Saint-Louis d'exprimer sa satisfaction pour « le bon déroulement du festival ». Idriss Benjelloun qui a succédé à l'ancien président de l'association Me Ibrahima Diop, annonce déjà d'ambitieux projets.

« On est tout au début, mais vous allez voir, dans les années à venir, des projets ambitieux seront mis en place », a-t-il dit. M. Benjelloun d'ajouter qu'aujourd'hui, ils s'inscrivent dans la formation, l'accompagnement des acteurs, la mise en place d'une académie du jazz etc. L'ambition est de « faire de Saint-Louis un lieu où on s'exprime musicalement et où le jazz reste vivant toute l'année».

Pour cela, a-t-il confié, il faut que tous les acteurs soient formés et impliqués pour qu'ils se retrouvent dans ce que l'on fait. « Nous voulons des événements tout au long de l'année grâce à l'association Saint-Louis jazz, en collaboration avec beaucoup de structures et, au final, le festival sera une plateforme expérimentale pour les industries culturelles et créatives », a fait savoir le président de l'association Saint-Louis jazz.

Par ailleurs, la directrice de la Bicis, qui opère sa mue pour devenir Sunu Bank a réitéré l'engagement du groupe à continuer d'accompagner les organisateurs du festival. « Nous souhaitons maintenir ce partenariat et l'agrandir avec d'autres sociétés », a dit Mme Ndeye Coumba Aw. Qui a expliqué que cette année, par exemple, ils sont venus avec les filiales assurances du groupe Sunu.

Pour la prochaine édition, l'association Saint-Louis jazz pourrait compter parmi ses partenaires une entreprise « très importante». En effet, «Il y a une entreprise très importante au Sénégal et avec laquelle, si tout va comme on le souhaite, nous allons nouer un partenariat l'année prochaine ce qui va augmenter la subvention», a annoncé le directrice de la Bicis.

Dans la foulée, elle a rappelé que la Bicis, future Sunu Bank Sénégal est une banque à capitaux sénégalais, parce que l'Etat détient le quart des actions et reste, c'est pour des privés, particuliers. « Aujourd'hui Bicis est notre patrimoine commun et le nom va bientôt changer », a-t-elle dit. Soulignant par ailleurs la volonté de Sunu de se développer, de gagner davantage de places dans le classement.

«Pour se faire, on est en train de renouveler nos équipes, d'innover, d'offrir des produits intéressants pour accompagner davantage la clientèle», a expliqué Mme Aw. Selon elle, «ça va dans le bon sens et les résultats le montrent». Enfin, elle a révélé que depuis 2023, ils font des progressions, ce qui fait qu' «On reprend des positions avec un gain de deux places en fin d'année » 2024, a-t-elle conclu.