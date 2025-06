Sénégal: Préparatifs des examens scolaires - Le Premier ministre prend une série de mesures

Une réunion ministérielle s'est tenue le 30 mai dernier sur les préparatifs des examens scolaires. A cette occasion, le Premier ministre a pris diverses mesures.

Il engage le Ministre de l'Education nationale à examiner l'opportunité d'appliquer la gestion du Cfee dans le centre à partir de la session de 2026 ; - de créer le Cfee et le Bem Arabe ; - de supprimer le concours d'entrée en classe de sixième ; - de réformer le système d'évaluation dans le cycle fondamental (Cfee, Bfem), en lien avec la révision des curricula ; - d'académiser l'organisation du Bfem.

Le chef du gouvernement a également invité le Ministre de l'Education nationale à examiner la possibilité d'accompagnement le secteur privé de l'Education affecté par le recrutement spécial de 2000 enseignants en 2025. Il engage le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, en rapport avec les Ministres chargés de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Formation professionnelle et des Collectivités territoriales, à organiser des Comités régionaux de développement, des Comités départementaux de développement de préparation et d'évaluation des examens scolaires.

Dans la même dynamique, Ousmane Sonko engage le Ministre, Secrétaire général du Gouvernement, en relation avec les ministres chargés de l'Enseignement supérieur, de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle à - assurer le suivi de la mise en oeuvre des décisions issues de cette rencontre interministérielle, et à me faire le compte rendu régulier ; - procéder à l'évaluation systématique de l'organisation des examens de fin d'année, en mettant le focus sur les facteurs d'échec, les bonnes pratiques dans les stratégies d'accompagnement scolaire et d'organisation des évaluations formatives et sommatives ; assurer un suivi de la question spécifique de l'Etat civil scolaire à travers une rencontre d'évaluation à laquelle toutes les parties prenantes devront prendre part.