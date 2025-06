L'Autorité de régulation de la commande publique (Arcop) et l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés (Onecca) ont officiellement lancé le 27 mai un programme de formation croisée visant à renforcer la transparence, la rigueur et la performance dans la gestion des marchés publics.

Selon l'Arcop dans sa Newsletter, c'est au nom du Directeur général de l'Arcop que la Directrice des ressources humaines, de l'administration générale et l'équipement (Drh-Age), a prononcé un discours fort, soulignant l'importance stratégique de cette collaboration.

« En investissant dans les compétences, nous investissons dans la transparence », a affirmé Mme Traoré Mame Aissatou Dieng, appelant à une régulation proactive et moderne, capable de prévenir les fraudes financières et d'assurer une meilleure qualité de la dépense publique.

Selon le document, le programme de formation, fruit d'un partenariat structurant entre l'Arcop et l'Onecca, s'étendra sur plusieurs mois et s'articule autour de trois volets. Il s'agit de la formation qualifiante des experts-comptables sur les fondamentaux de la commande publique, du renforcement des capacités des acteurs publics en analyse financière et gestion des risques, et enfin la mise en place d'un espace d'échange interprofessionnel.

Il s'agit, selon Mme Traoré, d'un levier de transformation qui marque une nouvelle ère dans la régulation du système des marchés publics. Le programme s'achèvera par la délivrance de certificats et d'attestations valorisables au niveau national et international, établissant ainsi un nouveau standard de compétences en matière de commande publique.