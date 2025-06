Nigeria: Moody's relève la note du pays en raison de l'amélioration de sa situation extérieure et budgétaire

TLDR

Moody's Investors Service a relevé d'un cran la note de crédit souveraine du Nigeria de "Caa1" à "B3", citant des améliorations significatives de la balance extérieure et de la position fiscale du pays.

L'agence a également révisé les perspectives de "stable" à "positif", signalant ainsi sa confiance dans la durabilité des récentes réformes économiques.

Cette amélioration fait suite à une évaluation de la Banque mondiale réalisée au début du mois, selon laquelle le Nigeria a enregistré en 2024 la croissance annuelle de son PIB la plus rapide depuis dix ans

Ce relèvement fait suite à une évaluation de la Banque mondiale réalisée au début du mois, selon laquelle le Nigeria a enregistré en 2024 sa croissance annuelle du PIB la plus rapide depuis dix ans, grâce à un solide quatrième trimestre et à l'amélioration des finances publiques. Cependant, la Banque mondiale a également averti que l'inflation élevée reste une préoccupation.

Moody's a souligné que la récente révision par le Nigeria de son cadre de gestion des changes a notamment renforcé sa balance des paiements et augmenté les réserves de change de la Banque centrale du Nigeria. Elle a également noté les premiers signes d'une baisse de l'inflation et des coûts d'emprunt, ce qui suggère une confiance croissante des investisseurs dans la trajectoire de réforme du Nigeria.

Le passage à B3 marque un tournant décisif pour le profil de crédit du Nigeria, qui se rapproche ainsi de son retour dans le groupe plus large des marchés émergents considérés comme investissables par les investisseurs institutionnels en matière de dette. Elle reflète les progrès tangibles réalisés grâce aux réformes du taux de change, au resserrement budgétaire et aux efforts déployés pour reconstituer les réserves extérieures.

Moody's a noté que si les pressions inflationnistes persistent, elles commencent à s'atténuer. Les perspectives "stables" supposent que ces gains ralentiront mais ne s'inverseront pas, en particulier si les prix du pétrole diminuent, ce qui constitue un risque majeur pour la plus grande économie d'Afrique. Le gouvernement nigérian poursuivant l'accumulation de réserves de change, la restructuration de la dette et une stabilisation macroéconomique plus large, le relèvement de la note pourrait contribuer à réduire les coûts d'emprunt extérieurs et à améliorer l'accès au marché.

Cependant, le maintien de la dynamique nécessitera une discipline politique continue, en particulier dans le contexte de la volatilité mondiale et des vents contraires inflationnistes intérieurs.