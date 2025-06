Kenya: Les entreprises kenyanes sont invitées à poser leur candidature pour une subvention de 113 000 dollars de develoPPP Ventures

TLDR

Les startups kenyanes innovantes dotées de modèles d'entreprise à fort impact peuvent désormais postuler pour la neuvième cohorte du programme develoPPP Ventures, qui offre un financement non dilutif de 100 000 EUR (113 000 USD) ainsi qu'un soutien technique personnalisé.

Soutenue par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) et mise en oeuvre localement par DEG Impulse, VC4A et Viktoria Ventures, l'initiative cible les startups en phase de post-création qui génèrent des résultats mesurables en matière de développement social, environnemental ou économique.

Les startups éligibles doivent être enregistrées et opérationnelles au Kenya, avoir un produit qui a fait ses preuves et qui génère des revenus, et démontrer qu'elles sont prêtes à passer à l'échelle supérieure. L'une des principales conditions de participation est d'obtenir des fonds de contrepartie de la part d'investisseurs tiers. Les candidatures pour la cohorte actuelle sont ouvertes jusqu'au 30 juin.

Key Takeaways

Le programme develoPPP Ventures offre plus qu'un simple coup de pouce financier : c'est un instrument catalytique pour les startups qui s'attaquent à des problèmes régionaux urgents dans les domaines de la santé, du climat, de l'agriculture, de l'éducation et de l'inclusion financière. En exigeant des fonds de contrepartie, le programme encourage les fondateurs à débloquer des capitaux d'investisseurs supplémentaires, ce qui améliore leur résilience financière et accélère leur trajectoire de montée en puissance.

La structure de financement mixte réduit également le risque pour les investisseurs tout en favorisant la responsabilisation. Avec des cohortes antérieures soutenant des startups à travers l'Afrique, ce programme renforce la position du Kenya en tant que plaque tournante de l'entrepreneuriat d'impact, en reliant les entreprises en phase de démarrage au financement du développement international et aux ressources techniques.