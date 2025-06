Madagascar: Football - Pro League - Fin de saison pour Disciples FC et Fosa Juniors

Les quarts de finale retour de la World Cola PFL 2024 se sont achevés ce week-end au Stade By-pass, dévoilant les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales : Elgeco Plus, Cosfa, Mama FC et CFFA. Dans le même temps, la saison s'arrête brutalement pour le tenant du titre, Disciples FC et le leader de la phase régulière, Fosa Juniors, tous deux éliminés.

Le champion en titre, Disciples FC, n'a pas réussi à renverser la vapeur face à Cosfa. Après une défaite 2-0 à l'aller, le Disciples FC a concédé un match nul et vierge (0-0) ce samedi, synonyme d'élimination. Cette sortie en quarts de finale, couplée à une élimination dès les quarts de finale de la Coupe de Madagascar, marque une saison blanche pour Disciples FC. Les dirigeants devront tirer les leçons de cet échec et envisager une restructuration de l'effectif pour rebondir la saison prochaine.

Elgeco Plus a validé son ticket pour le dernier carré grâce à un match nul 0-0 face à Ajesaia. Fort de sa victoire 1-0 à l'aller, grâce à un but de Zola, l'équipe de Tony Randriamanampisoa a géré son avantage pour se qualifier. De son côté, CFFA a dû batailler jusqu'aux tirs au but pour écarter AS Fanalamanga. Après une victoire 1-0 à l'aller, CFFA a vu Fanalamanga revenir à 1-1 sur l'ensemble des deux matches (défaite 1-0 au retour). La prolongation n'a rien changé, mais CFFA a finalement triomphé 9-8 aux tirs au but, au terme d'un duel haletant.

Surprise

Le choc entre Fosa Juniors FC et Mama FC a tenu toutes ses promesses. Après un score de 1-1 à l'aller et au retour, les deux équipes se sont départagées aux tirs au but. Mama FC, outsider de cette PFL, a pris le dessus 4-2, éliminant ainsi le leader de la phase régulière. Pour Fosa Juniors, qui avait déjà été sorti en huitièmes de finale de la Coupe de Madagascar, cette défaite marque également une saison blanche, une déception majeure pour un club attendu parmi les favoris. Les demi-finales opposent donc Elgeco Plus, Cosfa, Mama FC et CFFA.